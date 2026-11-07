Demokrat Menang Pemilu Sela AS 2026, Eskalasi Konflik Timur Tengah Bisa Diredam

Kapal dan perahu di Selat Hormuz, Musandam, Oman. (REUTERS/Stringer).

JawaPos.com - Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) 2026 diyakini bisa berdampak pada kondisi ketegangan di Timur Tengah. Eskalasi konflik dipercaya bisa diredam karena pengerahan militer bisa diawasi lebih ketat.

Hipotesis ini datang dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategic. Keyakinnya diperkuat dengan penurunan harga minyak Brent menjadi USD 95 per barel. Nilai ini turun jauh di bawah angka rata-rata belakangan yang kerap melebihi USD 100 per barel.

Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, Pieter Pandie mengatakan, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Pasalnya Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027.

Jeda waktu ini bisa digunakan oleh Trump untuk mengambil tindakan militer tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.

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“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter, Sabtu (7/11).

Selain itu, peluang Kongres membatasi kebijakan Trump memiliki tantangan. Sebab, Presiden memiliki hak veto terhadap legislasi.

Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.

Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.

“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.

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Agresi militer AS dan Israel terhadap Iran berpotensi memicu gangguan di Selat Hormuz tak kunjung mereda. Akibatnya perdagangan global bisa terganggu.

Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.

“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” ungkapnya.

Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.

Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.

Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.

Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.