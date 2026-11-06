Sergey Brin Menangkan Pertarungan Gagalkan Pajak Kekayaan Miliarder California

JawaPos.com - Sergey Brin memperlihatkan besarnya pengaruh miliarder teknologi dalam menentukan kebijakan publik Amerika Serikat (AS). Salah satu pendiri Google itu berhasil membangun dan membiayai kampanye untuk menggagalkan usulan pajak kekayaan di California. Kemenangan tersebut menandai kemunculan Brin sebagai pemain baru dalam arena politik negara bagian yang sebelumnya jarang menjadi perhatiannya.

Usulan Proposition 40 digagas serikat pekerja Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW). Rencana tersebut memicu perlawanan dari miliarder dan investor teknologi Silicon Valley yang menentang pengenaan pajak kekayaan. Penolakan menguat hingga pihak pengusul sendiri mengakui peluang kemenangan semakin kecil.

Dilansir dari Politico, Jumat (6/11/2026), kekalahan Proposition 40 menjadi kemenangan bagi Gubernur Gavin Newsom dan sejumlah politikus Demokrat moderat yang menentangnya. Namun, Brin menjadi salah satu tokoh yang paling diuntungkan. Dalam pernyataan di platform X yang kemudian dihapus, serikat pekerja itu mengakui bahwa proposisi tersebut "tampaknya tidak akan lolos". Hasil ini mencolok karena California dikenal sebagai salah satu negara bagian paling liberal di AS.

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Peran Brin terlihat dari besarnya dana yang dikeluarkan. Dia menyumbangkan sekitar USD 100 juta (Rp1,808 triliun dengan kurs Rp18.080 per dolar AS) dari kekayaan pribadinya untuk melawan Proposition 40 dan dua usulan terkait yang dimaksudkan membatalkan pungutan tersebut. Sementara itu, komite Building a Better California menghimpun lebih dari USD 300 juta (Rp5,424 triliun), merekrut konsultan politik terkemuka, dan menjalankan kampanye terstruktur agar belanja besar para miliarder tidak memicu penolakan pemilih.

Kekuatan oposisi sebenarnya terbentuk sebelum Brin terlibat. Investor Silicon Valley sekaligus donatur besar Demokrat, Ron Conway, mendukung pembentukan Stop the Squeeze, komite yang dipimpin mantan penasihat Newsom. Namun, keterlibatan Brin memperbesar skala kampanye. Sumbangannya mencakup sekitar sepertiga dana perlawanan, meskipun dia berhenti berkontribusi sejak pertengahan Juli setelah miliarder lain ikut mendanai.

Pengaruh Building a Better California juga menjangkau kebijakan lain. Organisasi tersebut menyumbangkan USD 1 juta untuk Proposition 1 mengenai perumahan dan tunawisma, USD 6 juta bagi Proposition 37 tentang dana pinjaman pembeli rumah, serta USD 10 juta untuk Proposition 45 yang bertujuan mempercepat peninjauan lingkungan proyek tertentu. Pendanaan ini menunjukkan perhatian koalisi terhadap keterjangkauan hidup dan pembangunan.

Meski demikian, kemenangan tersebut belum menjamin koalisi para donor bertahan. Brin belum tentu mampu mempertahankan dukungan para miliarder yang membiayai kampanye tersebut. Mereka memiliki kepentingan politik yang berbeda sehingga belum tentu sepakat untuk terus bekerja sama setelah pemungutan suara selesai.

Konsultan Demokrat Brian Brokaw menyebut keberlanjutan koalisi itu sebagai "pertanyaan bernilai miliaran dolar". Sementara itu, konsultan Mike Murphy menilai para miliarder bisa saja kehilangan minat setelah tujuan awal mereka tercapai. "Pengalaman saya, para miliarder sering cepat bosan dan beralih mengoleksi kereta model. Saya tidak yakin mereka akan terus terlibat dalam politik. Itu masih menjadi pertanyaan terbuka," ujarnya.