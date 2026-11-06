Krisis Bank Lumpuhkan Paraguay, Presiden Santiago Pena Mundur Jelang Pemakzulan

Presiden Paraguay Santiago Pena mengumumkan pengunduran dirinya menyusul runtuhnya sebuah lembaga pemberi pinjaman digital terkemuka yang pernah memiliki keterkaitan bisnis dengannya. Hal ini membuatnya berada di bawah tekanan hebat, sementara hampir separuh populasi kehilangan akses ke rekening bank mereka. Gambar ini merupakan tangkapan layar dari video yang diunggah di media sosial. (Media Sosial/Handout via REUTERS).
JawaPos.com - Presiden Paraguay Santiago Pena mengundurkan diri di tengah krisis perbankan yang membuat hampir 3 juta nasabah kehilangan akses ke rekening mereka. Keputusan itu diumumkan pada Kamis (5/11) melalui video yang diunggah ke media sosial X, hanya beberapa saat sebelum parlemen menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan dirinya.
Krisis tersebut dipicu pengambilalihan Ueno Bank oleh Bank Sentral Paraguay pada Selasa setelah regulator menemukan kekurangan modal yang serius. Penutupan operasional bank digital itu memicu kepanikan nasabah, antrean panjang di kantor cabang, hingga gelombang demonstrasi di ibu kota Asuncion.
Pena menyebut pengunduran dirinya sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nasional dan meredam gejolak politik yang semakin meluas. "Saya mengambil keputusan ini demi stabilitas negara kita, perdamaian sosial, dan kebutuhan untuk menjaga institusi demokrasi kita," kata Pena dalam video pengunduran dirinya.
Dilansir via Euronews, dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Paraguay atas krisis yang terjadi. "Saya ingin meminta maaf kepada rakyat jika pada suatu saat saya gagal. Tidak pernah ada niat saya untuk mengkhianati kepercayaan yang telah kalian berikan kepada saya," ujarnya.
Meski menyampaikan penyesalan, Pena tidak secara langsung mengakui tanggung jawab atas krisis perbankan tersebut. Padahal, namanya ikut terseret karena hingga tahun lalu ia masih memiliki kepemilikan saham di perusahaan yang berkaitan dengan Ueno Bank.
Hampir 3 Juta Nasabah Kehilangan Akses Rekening
Krisis Ueno Bank berdampak luas karena lembaga keuangan tersebut memiliki basis nasabah yang sangat besar. Bank itu mengklaim telah menjangkau lebih dari 60 persen populasi orang dewasa di Paraguay.
Setelah Bank Sentral mengambil alih pengelolaannya, aplikasi perbankan, kartu, dan layanan transfer Ueno tidak lagi berfungsi. Kantor-kantor cabangnya juga menutup operasional sehingga nasabah tidak bisa mengakses simpanan mereka.
Situasi tersebut memicu antrean panjang di berbagai kantor cabang Ueno pada Selasa dan Rabu. Nasabah berbondong-bondong berusaha menarik uang, sementara demonstrasi berlangsung di sejumlah titik di Asuncion.
Kepanikan bahkan merembet ke lembaga keuangan lain. Lonjakan permintaan pembukaan rekening baru membuat aplikasi perbankan sejumlah bank mengalami gangguan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah individu. Simpanan pensiun, dana kesehatan pemerintah, hingga gaji sekitar 7.000 pekerja yang terdampak penutupan bank ikut menjadi perhatian.
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