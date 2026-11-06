Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Jumat, 6 November 2026 | 17.39 WIB

Krisis Bank Lumpuhkan Paraguay, Presiden Santiago Pena Mundur Jelang Pemakzulan

Presiden Paraguay Santiago Pena mengumumkan pengunduran dirinya menyusul runtuhnya sebuah lembaga pemberi pinjaman digital terkemuka yang pernah memiliki keterkaitan bisnis dengannya. Hal ini membuatnya berada di bawah tekanan hebat, sementara hampir separuh populasi kehilangan akses ke rekening bank mereka. Gambar ini merupakan tangkapan layar dari video yang diunggah di media sosial. (Media Sosial/Handout via REUTERS). - Image

Presiden Paraguay Santiago Pena mengumumkan pengunduran dirinya menyusul runtuhnya sebuah lembaga pemberi pinjaman digital terkemuka yang pernah memiliki keterkaitan bisnis dengannya. Hal ini membuatnya berada di bawah tekanan hebat, sementara hampir separuh populasi kehilangan akses ke rekening bank mereka. Gambar ini merupakan tangkapan layar dari video yang diunggah di media sosial. (Media Sosial/Handout via REUTERS).

JawaPos.com - Presiden Paraguay Santiago Pena mengundurkan diri di tengah krisis perbankan yang membuat hampir 3 juta nasabah kehilangan akses ke rekening mereka. Keputusan itu diumumkan pada Kamis (5/11) melalui video yang diunggah ke media sosial X, hanya beberapa saat sebelum parlemen menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan dirinya.

Krisis tersebut dipicu pengambilalihan Ueno Bank oleh Bank Sentral Paraguay pada Selasa setelah regulator menemukan kekurangan modal yang serius. Penutupan operasional bank digital itu memicu kepanikan nasabah, antrean panjang di kantor cabang, hingga gelombang demonstrasi di ibu kota Asuncion.

Pena menyebut pengunduran dirinya sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nasional dan meredam gejolak politik yang semakin meluas. "Saya mengambil keputusan ini demi stabilitas negara kita, perdamaian sosial, dan kebutuhan untuk menjaga institusi demokrasi kita," kata Pena dalam video pengunduran dirinya.

Dilansir via Euronews, dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Paraguay atas krisis yang terjadi. "Saya ingin meminta maaf kepada rakyat jika pada suatu saat saya gagal. Tidak pernah ada niat saya untuk mengkhianati kepercayaan yang telah kalian berikan kepada saya," ujarnya.

Meski menyampaikan penyesalan, Pena tidak secara langsung mengakui tanggung jawab atas krisis perbankan tersebut. Padahal, namanya ikut terseret karena hingga tahun lalu ia masih memiliki kepemilikan saham di perusahaan yang berkaitan dengan Ueno Bank.

Hampir 3 Juta Nasabah Kehilangan Akses Rekening

Krisis Ueno Bank berdampak luas karena lembaga keuangan tersebut memiliki basis nasabah yang sangat besar. Bank itu mengklaim telah menjangkau lebih dari 60 persen populasi orang dewasa di Paraguay.

Setelah Bank Sentral mengambil alih pengelolaannya, aplikasi perbankan, kartu, dan layanan transfer Ueno tidak lagi berfungsi. Kantor-kantor cabangnya juga menutup operasional sehingga nasabah tidak bisa mengakses simpanan mereka.

Situasi tersebut memicu antrean panjang di berbagai kantor cabang Ueno pada Selasa dan Rabu. Nasabah berbondong-bondong berusaha menarik uang, sementara demonstrasi berlangsung di sejumlah titik di Asuncion.

Kepanikan bahkan merembet ke lembaga keuangan lain. Lonjakan permintaan pembukaan rekening baru membuat aplikasi perbankan sejumlah bank mengalami gangguan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah individu. Simpanan pensiun, dana kesehatan pemerintah, hingga gaji sekitar 7.000 pekerja yang terdampak penutupan bank ikut menjadi perhatian.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kabur ke AS usai Kalah Pilpres, Flavio Bolsonaro Klaim Sebagai Presiden Brasil yang Sah - Image
Internasional

Kabur ke AS usai Kalah Pilpres, Flavio Bolsonaro Klaim Sebagai Presiden Brasil yang Sah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.38 WIB

Terkait Rumor Ketum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas - Image
Nasional

Terkait Rumor Ketum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas

Jumat, 6 November 2026 | 16.17 WIB

Kapolri Bentuk Timsus Untuk Usut Penyadapan Presiden, Kabareskrim Jadi Ujung Tombaknya - Image
Nasional

Kapolri Bentuk Timsus Untuk Usut Penyadapan Presiden, Kabareskrim Jadi Ujung Tombaknya

Jumat, 6 November 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore