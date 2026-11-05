Wilayah Muslim Filipina Bentuk Pemerintahan Otonom Baru setelah Puluhan Tahun Konflik

Zuhaira Ladiasan (tengah), sambil memegang foto mendiang suaminya, Rasid, berbicara di hadapan anak-anaknya di rumah mereka di Datu Odin Sinsuat, Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim, Filipina, pada 8 Agustus 2026. Putri sulungnya, Hessa (kiri), dan putri bungsunya, Heisei (kedua dari kanan), tampak mendengarkan bersama anak-anak lainnya. (Kyodo)
JawaPos.com - Wilayah otonom mayoritas Muslim di Filipina selatan memasuki babak baru setelah parlemen Bangsamoro resmi terbentuk. Pemerintahan baru ini diharapkan mampu menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah konflik bersenjata berlangsung selama puluhan tahun.
Pembentukan parlemen yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum pertama pada 14 September lalu dipandang sebagai tonggak penting menuju pemerintahan mandiri dan perdamaian jangka panjang. Dilansir dari Kyodo, Kamis (5/11), Abdulraof Macacua, mantan pemimpin militer kelompok revolusioner Islam terbesar di Filipina, terpilih sebagai kepala menteri wilayah otonom tersebut melalui pemungutan suara mayoritas anggota parlemen pada Jumat. Pemilihan itu sekaligus mengakhiri pemerintahan sementara yang dibentuk pada 2019.
Wilayah tersebut dikenal sebagai Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Sejak pemerintahan sementara terbentuk sebagai bagian dari kesepakatan damai pada 2014 antara pemerintah pusat dan kelompok revolusioner Islam, kondisi kehidupan dan keamanan warga sipil maupun mantan kombatan mengalami perbaikan.
Burhan Undalayan, 57, mantan anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang selama puluhan tahun bertempur melawan pasukan Filipina, mengaku tidak ingin anak dan cucunya mengikuti jejak perjuangan bersenjata.
"Saya mencegah mereka agar cukup bersekolah saja," ujarnya.
Undalayan tinggal di Nabalawag, wilayah Bangsamoro di Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina. Dia mengenang kehidupan keluarganya yang sulit selama konflik bersenjata kelompok Islam tersebut.
Bangsamoro atau Moro merupakan keturunan masyarakat yang telah mendiami Mindanao dan Kepulauan Sulu di sekitarnya sebelum kolonisasi Spanyol.
Pemberontakan kelompok etnis tersebut sudah berlangsung sejak era kolonial. Namun, perjuangan terorganisasi melawan pemerintah Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dimulai pada akhir 1960-an oleh kelompok revolusioner Islam yang lebih dahulu terbentuk sebelum MILF.
MILF kemudian memisahkan diri dari kelompok tersebut dan memulai perjuangan bersenjatanya sendiri pada 1970-an. Sebelum menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah pusat pada 2014, konflik telah menyebabkan jutaan orang mengungsi. Berdasarkan perkiraan pemerintah, sedikitnya 150.000 kombatan dan warga sipil meninggal dunia.
Undalayan terlibat dalam konflik selama lebih dari satu dekade hingga 2000. Dia terpaksa berhenti setelah menderita penyakit yang mengharuskannya menjalani amputasi kaki.
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