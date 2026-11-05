Pemerintahan Donald Trump didesak menghentikan deportasi warga Afghanistan (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Sebanyak 66 anggota parlemen Amerika Serikat mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan rencana deportasi warga Afghanistan yang terancam dipulangkan ke negara asal mereka.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (5/11), Dalam surat yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin, mereka menyoroti sedikitnya 150 warga Afghanistan yang dijadwalkan dideportasi dari fasilitas penahanan di Louisiana menuju Pakistan sebelum berpotensi dipulangkan ke Afghanistan.
Para anggota parlemen menilai kebijakan tersebut membahayakan keselamatan warga Afghanistan, terutama mereka yang pernah bekerja bersama pasukan Amerika Serikat atau memiliki keluarga yang mendukung pemerintah AS sebelum penarikan militer pada 2021.
Para anggota parlemen memperingatkan bahwa pemulangan warga Afghanistan ke negara yang dikuasai Taliban berisiko membuat mereka menghadapi penganiayaan, penahanan, bahkan ancaman terhadap nyawa.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Pakistan dalam beberapa tahun terakhir telah mendeportasi jutaan warga Afghanistan ke negara asal mereka.
Sementara sebagian warga yang berada di Amerika Serikat belum memperoleh kesempatan memadai untuk memperjuangkan status imigrasi melalui proses hukum.
Kelompok advokasi AfghanEvac juga menyebut banyak warga Afghanistan terjebak dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun akibat tertundanya permohonan suaka dan pencabutan sejumlah perlindungan imigrasi.
Desakan penghentian deportasi muncul di tengah kebijakan pemerintahan Trump yang memperketat imigrasi dan memperluas pemulangan warga asing ke negara ketiga, termasuk negara yang bukan merupakan tempat asal mereka.
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