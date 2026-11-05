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Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 17.49 WIB

Muslim Texas Tingkatkan Partisipasi Politik untuk Melawan Islamofobia

Muslim Texas tingkatkan partisipasi politik untuk melawan islamofobia (Al-Jazeera) - Image

Muslim Texas tingkatkan partisipasi politik untuk melawan islamofobia (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Meningkatnya sentimen Islamofobia menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat mendorong komunitas Muslim di Texas untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui pemungutan suara.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (5/11), Diketahui bahwa jumlahnya kurang dari dua persen populasi negara bagian tersebut, umat Muslim berupaya meningkatkan partisipasi politik guna menentang kebijakan dan retorika yang dinilai menstigmatisasi komunitas mereka.

Sejumlah pemilih menilai bahwa dampak Islamofobia tidak hanya terasa dalam perdebatan politik nasional, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama lingkungan pendidikan dan hubungan sosial anak-anak mereka.

Sejumlah politisi Partai Republik Texas mengangkat isu penerapan hukum Syariah sebagai ancaman terhadap masyarakat, meskipun tidak ada yurisdiksi di Texas maupun Amerika Serikat yang memberlakukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan.

Kebijakan dan pernyataan tersebut memicu kekhawatiran komunitas Muslim, termasuk terkait upaya pelabelan organisasi hak sipil CAIR sebagai organisasi teroris serta berbagai langkah hukum terhadap kelompok tersebut.

Menanggapi situasi ini, organisasi Muslim setempat memperluas kampanye pendaftaran pemilih dan mengajak masyarakat menggunakan hak suara untuk mendorong para pejabat mempertimbangkan kepentingan komunitas mereka.

Meski menghadapi tantangan dalam menyatukan pemilih yang berasal dari beragam latar belakang, sejumlah aktivis menilai isu lokal menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan politik umat Muslim Texas.

Persetujuan kurikulum pendidikan yang dinilai sejumlah pihak terlalu menonjolkan konsep Islam radikal serta menggambarkan Nabi Muhammad secara keliru turut memicu perhatian masyarakat menjelang pemilihan.

Editor: Novia Tri Astuti
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