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Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 05.19 WIB

Bill Gates Peringatkan Masa Transisi AI Bakal Mengguncang Sejarah Manusia dalam 20 Tahun Kedepan

Bill Gates (The Seattle Times) - Image

Bill Gates (The Seattle Times)

JawaPos.com – Pendiri Microsoft, Bill Gates, memprediksi kecerdasan buatan (AI) akan menciptakan era 'kelimpahan sejati' melalui peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia secara luas.

Dilansir dari laman Bussiness Insider pada Rabu (4/11), Bill Gates memperingatkan bahwa dua dekade sebelum tercapainya kondisi tersebut akan menjadi periode paling bergejolak dalam sejarah manusia akibat perubahan besar di berbagai sektor kehidupan.

Dalam wawancara di podcast Decoder, Gates menyebut masa transisi selama 20 tahun itu berpotensi menghadirkan banyak pihak yang diuntungkan maupun dirugikan oleh perkembangan teknologi.

Gates menilai AI akan menggantikan berbagai pekerjaan kerah putih, seperti layanan pelanggan, penjualan melalui telepon, dan akuntansi, karena mampu bekerja lebih cepat, murah, serta akurat dibandingkan manusia.

Bill Gates juga memperkirakan robot humanoid akan mengambil alih sejumlah pekerjaan fisik, termasuk pembangunan rumah, pertanian, hingga operasi medis, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia berpotensi menurun drastis.

Meski demikian, Gates menekankan bahwa pekerjaan memiliki peran penting dalam memberikan penghasilan, tujuan hidup, hubungan sosial, serta kesempatan bagi manusia untuk berkarya dan memecahkan masalah.

Untuk menghadapi perubahan tersebut, Gates mengusulkan sejumlah langkah, seperti pensiun lebih dini dan pengurangan jam kerja, guna mempertahankan kesempatan kerja bagi manusia.

Bill Gates juga memperkirakan masyarakat dapat memilih membatasi penggunaan AI agar aktivitas seperti seni, olahraga, memasak, dan pengasuhan anak tetap menjadi ruang yang dijalankan manusia.

Pandangan Gates sejalan dengan kekhawatiran sejumlah pemimpin teknologi mengenai perubahan lapangan kerja, meskipun CEO OpenAI Sam Altman menyatakan bahwa dampak AI terhadap pekerjaan belum sebesar yang diperkirakan sebelumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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