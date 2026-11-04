Trump Klaim Partai Republik Bisa Menang Telak jika Dirinya Masuk Surat Suara Pemilu AS

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Partai Republik sebenarnya bisa memenangkan pemilu sela (midterm elections) jika namanya ikut tercantum dalam surat suara.

Pernyataan itu disampaikan setelah Partai Demokrat mencatatkan sejumlah kemenangan penting dan mulai membuka peluang merebut kendali Kongres AS.

Trump menyampaikan klaim tersebut melalui akun Truth Social pada Selasa malam. Dia menilai kehadirannya dalam pemilu akan mengubah hasil kontestasi politik yang justru memperlihatkan penguatan posisi Demokrat.

"Saya tidak ada di surat suara dan jika saya ada, kami akan menang TELAK! Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini," tulis Trump dalam unggahannya.

Pernyataan tersebut menjadi respons pertama Trump terhadap hasil pemilu setelah sebelumnya meluapkan kemarahan melalui media sosial ketika sejumlah hasil pemilihan mulai diumumkan.

Kekalahan sejumlah kandidat Republik dalam pemilu kali ini menjadi tekanan politik bagi Trump. Pasalnya, kemenangan Demokrat tidak hanya terjadi di sejumlah daerah pemilihan, tetapi juga mulai mengancam dominasi Republik di lembaga legislatif.

Trump Salahkan Fox News atas Kekalahan Kandidat Republik Selain mengklaim dirinya bisa membawa kemenangan besar, Trump juga menyampaikan kritik terhadap Fox News. Dia menuding jaringan televisi tersebut ikut bertanggung jawab atas kekalahan sejumlah kandidat Partai Republik.

Trump menilai Fox News terlalu sering memberikan ruang kepada pihak oposisi Demokrat.

"Fox News bertanggung jawab atas kekalahan ini karena terus-menerus dan secara konsisten menampilkan pihak oposisi Dumokrat, dan bahkan lebih buruk lagi," tulis Trump.