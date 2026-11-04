Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini 5 Dampak yang Bisa Membatasi Kekuasaan Donald Trump

Ilustrasi Pemilu paruh waktu AS. (AP via Euronews).
JawaPos.com - Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat mengubah peta kekuatan politik di Washington.
Demokrat berhasil menguasai dua kamar Kongres, yakni House of Representatives (DPR) dan Senat, sehingga Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump kehilangan kendali atas lembaga legislatif.
Perubahan tersebut berpotensi menyulitkan Trump menjalankan sejumlah agenda pemerintahannya.
Demokrat kini memiliki kekuatan untuk menghambat rancangan undang-undang yang diusulkan Partai Republik, mengawasi kebijakan pemerintah, hingga menghalangi pengangkatan pejabat penting.
Namun, kemenangan tersebut tidak serta-merta membuat Demokrat bisa membatalkan kebijakan Trump atau mengambil alih kendali pemerintahan.
Presiden AS masih memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang, sementara sejumlah keputusan penting membutuhkan dukungan suara mayoritas khusus di Kongres.
Lantas, apa saja yang bisa dilakukan Demokrat setelah menguasai Kongres AS? Berikut lima dampak utama kemenangan tersebut terhadap pemerintahan Donald Trump.
Penguasaan House of Representatives dan Senat memberikan Demokrat posisi strategis untuk menentukan arah pembahasan legislasi di Kongres.
Setelah anggota Kongres yang baru dilantik mulai bekerja, Demokrat dapat memblokir rancangan undang-undang partisan yang didorong Partai Republik.
Sebaliknya, mereka juga berencana mengajukan sejumlah rancangan kebijakan sebagai bagian dari agenda awal penguasaan DPR.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022