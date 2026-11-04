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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 5 November 2026 | 04.26 WIB

Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini 5 Dampak yang Bisa Membatasi Kekuasaan Donald Trump

Ilustrasi Pemilu paruh waktu AS. (AP via Euronews).&nbsp; - Image

Ilustrasi Pemilu paruh waktu AS. (AP via Euronews).&nbsp;

JawaPos.com - Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat mengubah peta kekuatan politik di Washington.

Demokrat berhasil menguasai dua kamar Kongres, yakni House of Representatives (DPR) dan Senat, sehingga Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump kehilangan kendali atas lembaga legislatif.

Perubahan tersebut berpotensi menyulitkan Trump menjalankan sejumlah agenda pemerintahannya.

Demokrat kini memiliki kekuatan untuk menghambat rancangan undang-undang yang diusulkan Partai Republik, mengawasi kebijakan pemerintah, hingga menghalangi pengangkatan pejabat penting.

Namun, kemenangan tersebut tidak serta-merta membuat Demokrat bisa membatalkan kebijakan Trump atau mengambil alih kendali pemerintahan.

Presiden AS masih memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang, sementara sejumlah keputusan penting membutuhkan dukungan suara mayoritas khusus di Kongres.

Lantas, apa saja yang bisa dilakukan Demokrat setelah menguasai Kongres AS? Berikut lima dampak utama kemenangan tersebut terhadap pemerintahan Donald Trump.

Demokrat Bisa Hambat Agenda Undang-Undang Trump

Penguasaan House of Representatives dan Senat memberikan Demokrat posisi strategis untuk menentukan arah pembahasan legislasi di Kongres.

Setelah anggota Kongres yang baru dilantik mulai bekerja, Demokrat dapat memblokir rancangan undang-undang partisan yang didorong Partai Republik.

Sebaliknya, mereka juga berencana mengajukan sejumlah rancangan kebijakan sebagai bagian dari agenda awal penguasaan DPR.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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