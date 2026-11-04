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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 5 November 2026 | 02.59 WIB

Demokrat Kuasai Senat AS, Agenda Trump Terancam Tersendat hingga Sulit Menang Lagi

Ilustrasi Pemilu AS. (Reuters). - Image

Ilustrasi Pemilu AS. (Reuters).

JawaPos.com - Dominasi Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat (AS) menjadi pukulan telak bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik.

Perubahan peta kekuasaan di Kongres itu berpotensi membuat Trump kesulitan menjalankan agenda politiknya selama dua tahun terakhir masa jabatan, sekaligus mempersempit peluang Partai Republik mempertahankan pengaruh di pemerintahan Washington.

Kemenangan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu atau midterm elections yang berakhir Selasa (3/11) waktu setempat itu sekaligus menandai babak baru perlawanan legislatif terhadap pemerintahan Trump.

Tidak hanya merebut kendali Senat, Demokrat juga mulai memperbesar peluang untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).

Hasil tersebut menjadi sinyal kuat meningkatnya ketidakpuasan pemilih terhadap pemerintahan Trump.

Sejumlah persoalan, mulai dari mahalnya biaya hidup, perang dengan Iran, hingga dugaan korupsi di pemerintahan, menjadi faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat.

Kehilangan kendali atas Senat akan membawa konsekuensi besar bagi Trump.

Demokrat kini memiliki posisi strategis untuk menghambat berbagai kebijakan presiden, termasuk agenda yang membutuhkan persetujuan Kongres dan upaya mempertahankan pergeseran konservatif di Mahkamah Agung AS.

Trump sendiri telah memperingatkan kemungkinan terjadinya kebuntuan politik di Washington. Dia berjanji akan menggunakan hak veto presiden untuk menggagalkan agenda yang diusung Demokrat.

Dengan demikian, dua tahun terakhir pemerintahan Trump berpotensi diwarnai pertarungan politik yang lebih keras antara Gedung Putih dan Kongres.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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