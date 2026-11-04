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Penulis: Mellyna Putri Diniar
Rabu, 4 November 2026 | 22.55 WIB

Sergey Brin Bangun Mesin Politik Usai Gelontorkan USD 102 Juta untuk Lawan Proposition 40

Sergey Brin menggelontorkan USD 102 juta untuk melawan pajak kekayaan miliarder sekaligus membangun jaringan pengaruh politik di California (Fortune) - Image

Sergey Brin menggelontorkan USD 102 juta untuk melawan pajak kekayaan miliarder sekaligus membangun jaringan pengaruh politik di California (Fortune)

JawaPos.com - Sergey Brin, salah satu pendiri Google, mengubah penolakannya terhadap pajak kekayaan miliarder di California menjadi gerakan politik berskala besar. Melalui organisasi Building a Better California, dia menggelontorkan USD 102 juta atau sekitar Rp 1,85 triliun (kurs Rp 18.130 per dolar AS) untuk melawan Proposition 40. Namun, organisasi tersebut kini berkembang menjadi kendaraan politik untuk memengaruhi berbagai kebijakan negara bagian.

Dilansir dari Fortune, Selasa (3/11/2026), Building a Better California menghimpun miliarder teknologi, pemodal ventura, dan pemimpin bisnis. Hingga 20 Oktober, kelompok itu telah menghabiskan lebih dari USD 304 juta atau sekitar Rp 5,51 triliun untuk menentang Proposition 40 sekaligus mendukung Proposition 41 dan 42. Sebanyak USD 118,5 juta digunakan untuk melawan pajak tersebut, sedangkan USD 186 juta dialokasikan bagi dua usulan tandingan.

Proposition 40 mengusulkan pajak satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan individu dan perwalian tertentu bernilai lebih dari USD 1 miliar yang berstatus penduduk California pada 1 Januari 2026. Sementara itu, Proposition 41 membatasi pengecualian pajak baru dari aturan batas belanja negara bagian dan mewajibkan audit program yang dibiayai pajak khusus. Proposition 42 melarang pengenaan pajak secara surut. Jika salah satu usulan tandingan memperoleh suara setuju lebih banyak daripada Proposition 40, pajak tersebut dapat digagalkan meskipun mayoritas pemilih mendukungnya.

Pajak itu diajukan serikat pekerja Service Employees International Union-United Healthcare Workers West untuk menutup kekurangan pendanaan layanan kesehatan akibat pemangkasan anggaran federal. Sebanyak 90 persen penerimaan direncanakan untuk kesehatan, sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan bagi pendidikan dan bantuan pangan. Kantor Analis Legislatif California memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan puluhan miliar dolar AS dalam beberapa tahun. Senator Bernie Sanders dan anggota DPR Ro Khanna turut mendukungnya.

Besarnya pertarungan ini terlihat dari aliran dana politik para miliarder. Analisis Politico yang dikutip Fortune mencatat lebih dari 70 miliarder, baik yang masih maupun pernah tinggal di California, mengucurkan rekor USD 612 juta atau sekitar Rp 11,09 triliun untuk pemilihan negara bagian sepanjang 2026. Hampir separuh dana tersebut mengalir kepada kelompok penentang Proposition 40. Sedikitnya 30 miliarder menyumbang lebih dari USD 293 juta khusus untuk melawan pajak itu.

Brin, yang kekayaannya diperkirakan mencapai USD 231 miliar atau sekitar Rp 4.187 triliun menurut Bloomberg, mendirikan organisasi tersebut pada Januari dengan sumbangan awal USD 20 juta. Kontribusinya meningkat menjadi USD 102 juta pada Agustus. Dia juga pindah ke Nevada pada Desember, sebelum tanggal penentuan domisili wajib pajak. Dalam wawancara dengan The New York Times pada April, Brin membandingkan usulan pajak itu dengan sosialisme yang dialaminya saat tumbuh di Uni Soviet. Dia mengatakan tidak ingin California berakhir dalam kondisi serupa.

Agenda organisasi tersebut tidak berhenti pada penolakan pajak. Building a Better California mendukung Proposition 1, 3, 37, 41, dan 42. Kelompok itu juga mengucurkan USD 10 juta untuk Proposition 45 terkait proses peninjauan lingkungan dan USD 6 juta bagi Proposition 37, yang mengusulkan dana pinjaman pembelian rumah senilai USD 25 miliar. Penyandang dana lainnya meliputi mantan CEO Google Eric Schmidt, John Doerr, CEO Stripe Patrick Collison, dan Michael Moritz.

Penolakan terhadap pajak juga melibatkan Mark Cuban, miliarder yang pernah menjadi pendukung kampanye Kamala Harris pada pemilihan presiden 2024. Dia berselisih dengan Khanna melalui X dan menyebut usulan tersebut sebagai "penghinaan terbesar dalam sejarah kewirausahaan". Cuban juga menegaskan penolakannya dengan mengatakan, "Selamanya."

Meski demikian, perluasan agenda politik Brin tidak sepenuhnya disepakati para penyandang dana. Schmidt dikabarkan keberatan ketika dana organisasi digunakan untuk mendukung isu di luar penolakan pajak miliarder.

Editor: Candra Mega Sari
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