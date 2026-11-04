Menteri Transportasi Spanyol Akhrinya Mundur Usai Kecelakaan Kereta Tewaskan 69 Orang

Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente berpidato di hadapan parlemen mengenai kecelakaan kereta api yang mematikan di dekat Toledo, di Madrid, Spanyol, 3 November 2026. (REUTERS/Juan Barbosa)
JawaPos.com - Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente mengundurkan diri setelah kecelakaan kereta api di dekat Urda, Provinsi Toledo, menewaskan 69 orang dan melukai sekitar 200 lainnya. Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa setelah pemerintah menghadapi tekanan politik menyusul tragedi yang kembali mengguncang keselamatan jaringan kereta cepat negara itu.
Puente menyampaikan pengunduran dirinya dalam sidang Komisi Tetap Kongres Deputi Spanyol. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab politik sekaligus keputusan yang dinilai baik bagi negara dan demokrasi.
"Ini baik untuk negara dan demokrasi," kata Puente di hadapan anggota parlemen.
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Politikus dari Partai Sosialis pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez itu juga menegaskan bahwa tidak semua politikus memiliki sikap yang sama dalam menghadapi persoalan publik.
"Tidak benar bahwa semua politikus sama," ujarnya.
Selain melepas jabatan menteri, Puente menyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum berikutnya. Ia mengatakan ingin menjaga kehormatan partainya melalui keputusan tersebut.
"Saya ingin memenuhi harapan partai saya," katanya dilansir Euronews.
Kecelakaan Kedua di Jalur Kereta Cepat Madrid-Seville
Pengunduran diri Puente terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan transportasi kereta api Spanyol. Pasalnya, kecelakaan di Urda bukan insiden fatal pertama yang terjadi di jalur kereta cepat Madrid-Seville dalam waktu kurang dari setahun.
Pada Januari lalu, kecelakaan kereta di dekat Adamuz, Provinsi Cordoba, Spanyol selatan, menewaskan 46 orang. Insiden tersebut juga terjadi di jalur yang sama.
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