Aturan Penyadapan di Berbagai Negara dari AS hingga Jepang, Ada Syarat Ketat

JawaPos.com - Penyadapan komunikasi melalui jaringan telepon dan internet tidak sepenuhnya dilarang, dan berbagai negara juga melakukannya secara sah.

Namun, setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai siapa yang berwenang meminta penyadapan, jenis tindak pidana yang menjadi dasar pemantauan, hingga mekanisme pengawasan terhadap data komunikasi yang dikumpulkan.

Sejumlah negara saat ini mewajibkan operator telekomunikasi dan penyedia layanan digital menyiapkan teknologi, yang memungkinkan aparat melakukan penyadapan secara sah.

Penyadapan umumnya dilakukan untuk kepentingan investigasi kriminal, pemberantasan terorisme, hingga keamanan nasional.

Perbedaan aturan itu menjadi relevan setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Indonesia.

Dalam kasus yang diungkap Bareskrim Polri, sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Diulas sebelumnya, LIMS sendiri merupakan sistem terpusat yang mengelola penyadapan komunikasi melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Teknologi ini dapat mengoordinasikan pemantauan panggilan telepon, pesan, dan lalu lintas data internet tanpa harus mengakses langsung perangkat milik target.

Mengutip International Carrier Services, di berbagai negara, keberadaan teknologi semacam ini memang diakui dalam kerangka hukum.