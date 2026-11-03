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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 4 November 2026 | 01.46 WIB

Pesawat Wizz Air Dapat Ancaman Bom di Udara, Jet Tempur Gripen Dikerahkan Kawal Pendaratan Darurat

Sebuah pesawat Wizz Air mendarat di Ferenc Liszt International Airport di Budapest, Hungaria, 11 Februari 2025. (REUTERS/Bernadett Szabo) - Image

Sebuah pesawat Wizz Air mendarat di Ferenc Liszt International Airport di Budapest, Hungaria, 11 Februari 2025. (REUTERS/Bernadett Szabo)

JawaPos.com - Pesawat maskapai Wizz Air yang terbang dari London Luton, Inggris, menuju Sofia, Bulgaria, terpaksa mengalihkan penerbangan ke Budapest, Hungaria, pada Senin (2/11) setelah menerima ancaman bom saat masih berada di udara. 

Untuk mengamankan situasi, militer Hungaria mengerahkan jet tempur Gripen guna mengawal pesawat hingga mendarat di Bandara Internasional Budapest Liszt Ferenc.

Ancaman tersebut membuat awak pesawat harus membatalkan rute menuju Bulgaria dan melakukan pendaratan darurat sesuai prosedur keamanan penerbangan. Pesawat beserta seluruh penumpang kemudian menjalani pemeriksaan oleh otoritas setempat.

Menteri Pertahanan Hungaria Romulusz Ruszin-Szendi mengonfirmasi pengerahan jet tempur tersebut melalui unggahan di Facebook.

“Pesawat menerima ancaman bom, yang memaksunya membatalkan penerbangan, dan pendaratannya diamankan oleh jet tempur Gripen,” kata Ruszin-Szendi dilansir dari LBC.

Dia juga mengapresiasi kesiapan personel militer Hungaria dalam merespons situasi darurat tersebut.

“Prajurit kami sekali lagi membuktikan bahwa mereka dapat segera dikerahkan jika diperlukan dan mampu menjamin keamanan wilayah udara Hungaria,” lanjutnya.

Wizz Air Pastikan Pesawat Mendarat dengan Selamat

Pihak Wizz Air membenarkan adanya ancaman bom yang diterima pesawat dalam penerbangan London Luton-Sofia tersebut.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara Wizz Air mengatakan pengalihan penerbangan dilakukan dengan mengikuti protokol dan prosedur keamanan yang berlaku.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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