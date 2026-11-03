Peretas Bisa Matikan Rantai Pasok Pangan Eropa Lewat Freezer Supermarket, Rusia dan Tiongkok Disorot

Lemari pendingin terlihat mati listrik di toko ICA Baronen di Odengatan, Stockholm, Senin, 2 November 2026, karena beberapa toko mengalami masalah dengan lemari es dan freezer mereka semalam. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)
JawaPos.com - Serangan siber terhadap sistem pendingin supermarket di tujuh negara Eropa memunculkan kekhawatiran baru mengenai keamanan rantai pasok pangan. Peretas diduga mampu mengambil alih pengaturan suhu lemari pendingin dan freezer dari jarak jauh, bahkan menaikkannya hingga 50 derajat Celsius.
Akibatnya, ribuan produk makanan berisiko rusak dan sejumlah jaringan supermarket terpaksa menarik stok dari penjualan.
Melansir Guardian, serangan tersebut menyasar supermarket di Belgia, Swedia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Belanda, dan Estonia. Beberapa jaringan yang terdampak antara lain Carrefour, Intermarche, IKEA, Coop, ICA, Delhaize, Kesko, dan SuperValu.
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Uni Eropa mengecam serangkaian serangan tersebut karena dinilai bukan sekadar gangguan operasional perusahaan ritel. Dampaknya dapat meluas hingga mengganggu distribusi pangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyediaan kebutuhan pokok.
Komisi Eropa menyebut insiden tersebut sebagai "Upaya yang disengaja untuk mengganggu rantai pasokan makanan kita dan merusak kepercayaan konsumen terhadapnya".
Artinya, serangan itu dinilai sebagai upaya sengaja untuk mengganggu rantai pasok pangan sekaligus merusak kepercayaan konsumen.
Insiden terbaru ini juga bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sekitar tiga pekan sebelumnya, sejumlah jaringan supermarket di Prancis mengalami serangan serupa. Peretas mengambil alih perangkat lunak pengelolaan peralatan pendingin yang terhubung ke internet sehingga suhu lemari pendingin meningkat drastis.
Les Mousquetaires, pemilik jaringan Intermarche, saat itu melaporkan sekitar 150 gerainya terdampak. Perusahaan harus membuang produk makanan yang rusak akibat gangguan suhu.
Kasus serupa bahkan diduga pernah terjadi di Amerika Serikat pada awal Agustus. Sejumlah fasilitas toko kebutuhan pokok di sedikitnya enam pangkalan militer mengalami kerusakan sistem pendingin secara misterius. Pentagon dilaporkan menyelidiki kemungkinan adanya peretasan.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa serangan siber kini tidak hanya menyasar komputer, ponsel, atau pusat data. Perangkat fisik yang terhubung ke internet juga dapat menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan aktivitas ekonomi dan layanan penting.
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