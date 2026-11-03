Michael Dell Bangun Imperium Teknologi dari Modal 1.000 Dolar AS, Kini Jadi Orang Terkaya ke-4 Dunia

JawaPos.com - Michael Dell mengubah modal awal 1.000 dolar AS atau sekitar Rp18,13 juta, dengan kurs Rp18.130 per dolar AS, menjadi perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar USD 302 miliar atau sekitar Rp5.477,26 triliun. Pendiri Dell Technologies itu kini menempati posisi keempat orang terkaya dunia dengan kekayaan USD 228,5 miliar atau sekitar Rp4.143,71 triliun, menurut daftar Forbes Real-Time Billionaires per 1 November 2026.

Dilansir dari Fortune, Senin (2/11/2026), Dell merintis bisnisnya pada usia 19 tahun ketika masih kuliah di University of Texas. Pada 1983, dia mengambil pendidikan prakedokteran untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Namun, minat terhadap komputer telah muncul sejak usia 15 tahun ketika dia membongkar Apple II untuk mempelajari cara kerjanya. Saat kuliah, dia mulai menjual perangkat peningkatan kemampuan komputer pribadi kepada mahasiswa lain dari kamar asramanya sebelum akhirnya meninggalkan bangku kuliah untuk mengembangkan usaha.



Naluri bisnis Dell sudah terlihat sejak SMA di Houston. Saat itu, dia menjual langganan surat kabar Houston Post dan meraup USD18.000 (sekitar Rp326,34 juta) dalam setahun, lebih besar daripada penghasilan sebagian gurunya. Dia menyadari pasangan yang baru menikah lebih tertarik membeli langganan. Berbekal data pernikahan yang diperoleh melalui permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA), Dell mengirimkan penawaran langsung kepada mereka. "Tepat sasaran!" kenangnya dalam podcast Fortune Leadership Next pada 2021.



Pengalaman itu menjadi bekal bagi model penjualan langsung Dell yang mengurangi peran perantara. Dalam bukunya, Direct From Dell: Strategies That Revolutionized an Industry, dia mengenang tim produksi awalnya hanya terdiri atas "tiga orang dengan obeng di meja kerja sepanjang 1,8 meter." Prinsipnya dalam berbisnis sederhana: "Anda harus berani mengambil risiko dan menerima kegagalan," katanya kepada Fortune.



Strategi tersebut mengantarkan Dell menjadi pemain utama industri komputer. Pada 1992, dia menjadi CEO termuda dalam daftar Fortune 500 pada usia 27 tahun. Pada 2001, perusahaannya menjadi produsen komputer pribadi terbesar di dunia. Bahkan, pada 1997, nilai Dell telah melampaui USD 120 miliar (sekitar Rp2.175,6 triliun), sedangkan Apple saat itu hanya bernilai sekitar USD 2,3 miliar (Rp41,70 triliun).



Namun, ketergantungan pada komputer pribadi membuat Dell kesulitan ketika gelembung perusahaan internet pecah dan penjualan melambat. Persaingan pun memaksanya mengevaluasi kembali strategi bisnis. Dalam memo kepada 80.000 karyawan pada April 2007, dia menegaskan, "Model penjualan langsung memang membawa perubahan besar, tetapi bukan berarti perusahaan harus terus bergantung padanya."

Transformasi berlanjut melalui keputusan besar di pasar modal. Pada 2013, Dell membawa perusahaannya keluar dari bursa saham melalui transaksi USD 24,4 miliar (sekitar Rp442,37 triliun), pembelian perusahaan dengan pembiayaan utang terbesar sejak krisis keuangan global. Bersama Silver Lake, Dell kemudian mengakuisisi EMC Corporation senilai USD 67 miliar (sekitar Rp1.214,71 triliun) pada 2015 untuk memperkuat bisnis penyimpanan data dan infrastruktur teknologi.

Setelah kembali tercatat di bursa pada 2018 dengan kapitalisasi pasar sekitar USD 16 miliar (sekitar Rp290,08 triliun), nilai Dell Technologies meningkat hingga USD 302 miliar pada 30 Oktober 2026. Dell menilai perusahaan besar kerap terlalu berfokus menghindari risiko hingga menghambat inovasi. "Jika tidak ada risiko, tidak akan ada inovasi," ujarnya kepada Fortune. Untuk menjaga pengembangan teknologi, perusahaannya menginvestasikan miliaran dolar AS dalam penelitian dan pengembangan.