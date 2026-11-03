Serikat Mahasiswa Prancis akan Gelar Aksi Besar-besaran pada 3 dan 5 November 2026

JawaPos.com - Serikat Mahasiswa Nasional Prancis, Senin (2/11) mengumumkan rencana aksi protes besar-besaran baru di negara itu pada 3 dan 5 November.

Sebelumnya pada Senin, para pelajar sekolah menengah atas di Prancis kembali memblokade sejumlah sekolah menengah (lycee) di berbagai kota, termasuk Paris, Marseille, dan Lyon.

"Apakah pemerintah tidak mau mendengarkan kami? Pada 3 November, kami menetapkan hari berkabung di universitas: mari hadiri rapat umum mahasiswa dan blokade kampus masing-masing. Pada 5 November, mari turun ke jalan secara massal!" tulis organisasi tersebut melalui platform X.

Aksi protes di Prancis dimulai pada pertengahan September, ketika para pelajar sekolah menengah atas turun ke jalan di kawasan pinggiran Paris untuk menuntut perbaikan kondisi sekolah.