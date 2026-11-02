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Penulis: Rian Alfianto
Senin, 2 November 2026 | 20.13 WIB

130 Juta Pemilih Dihapus, Oposisi Demo Besar di India Desak Ketua KPU Mundur

Partai oposisi India menggelar protes bersama para pendukungnya atas revisi daftar pemilih, Minggu (1/11), menuntut Ketua KPU Mundur. (Vipin/AP Photo)&nbsp; - Image

Partai oposisi India menggelar protes bersama para pendukungnya atas revisi daftar pemilih, Minggu (1/11), menuntut Ketua KPU Mundur. (Vipin/AP Photo)&nbsp;

JawaPos.com - Ribuan orang dilaporkan turun ke jalan di New Delhi, India, Minggu (1/11) waktu setempat, untuk menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar mengundurkan diri. 

Demonstrasi besar tersebut dipicu polemik penghapusan lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih, yang dinilai merugikan kelompok oposisi, dan mengancam kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Aksi yang dipimpin tokoh Partai Kongres Nasional India (Indian National Congress), Rahul Gandhi, itu menjadi bagian dari gelombang demonstrasi yang berlangsung selama lebih dari sebulan. 

Massa mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu memberikan penjelasan atas perubahan daftar pemilih serta meminta Kumar bertanggung jawab.

Kelompok oposisi menilai revisi daftar pemilih berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Mereka menuding proses tersebut secara tidak proporsional berdampak pada umat Muslim dan kelompok minoritas lainnya yang dianggap kecil kemungkinan memberikan suara kepada BJP.

Persoalan ini memicu kekhawatiran mengenai netralitas penyelenggara pemilu, terutama karena daftar pemilih merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan hak politik warga negara tetap terlindungi.

Ribuan Demonstran Padati New Delhi

Sebelum demonstrasi berlangsung, aparat keamanan meningkatkan penjagaan di sejumlah titik di ibu kota India.

Pengalihan lalu lintas juga diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan pergerakan massa.

Ratusan personel kepolisian dikerahkan di sekitar lokasi demonstrasi, termasuk petugas yang membawa tongkat dan tameng.

Editor: Bayu Putra
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