Pesawat Jet Jatuh di Permukiman Florida, 9 Orang Tewas Dekat Kediaman Donald Trump

JawaPos.com - Sebuah pesawat jet pribadi jenis Learjet jatuh menghantam kawasan permukiman di Palm Beach County, Florida, Amerika Serikat (AS), Minggu (1/11). Kecelakaan tersebut menewaskan sembilan orang yang berada di dalam pesawat. Lokasi jatuhnya pesawat hanya berjarak sekitar 11 kilometer dari Mar-a-Lago, resor sekaligus kediaman Presiden AS Donald Trump.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy mengonfirmasi seluruh penumpang dan awak pesawat tidak selamat dalam insiden tersebut. Pemerintah AS kini menyerahkan penyelidikan kecelakaan kepada otoritas penerbangan federal.

"Kecelakaan pesawat hari ini di Palm Beach County, Florida, merupakan tragedi yang mengerikan," kata Duffy dalam pernyataan resminya dikutip Gulf News.

Pesawat Learjet tersebut dilaporkan jatuh di kawasan Cresthaven, sebuah lingkungan permukiman di Palm Beach County. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial dan belum terverifikasi memperlihatkan pesawat menukik hampir tegak lurus sebelum menghantam tanah dengan kecepatan tinggi.

Benturan keras memicu ledakan besar dan kobaran api. Pesawat juga dilaporkan meninggalkan kawah terbakar di dekat jalan raya yang ramai dilalui kendaraan.

Jatuh Tak Lama Setelah Trump Tinggalkan Mar-a-Lago

Kecelakaan itu turut menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan Mar-a-Lago, properti milik Donald Trump di Palm Beach.

Trump diketahui berada di Mar-a-Lago pada Minggu sebelum bertolak menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One. Berdasarkan laporan tersebut, Trump mulai menaiki Air Force One sekitar pukul 11.55 waktu setempat melalui bandara yang baru berganti nama menjadi President Donald J Trump International Airport.

Keberangkatan Trump berlangsung sekitar satu jam sebelum pesawat Learjet mengalami kecelakaan.