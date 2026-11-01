Iran Tetapkan AL dan AU Inggris Sebagai Organisasi Teroris, M16 jadi Kelompok Lawan

JawaPos.com - Kemenlu Iran menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris sebagai organisasi "teroris". Selain itu, badan intelijen luar negeri Inggris, MI6, ditetapkan sebagai "kelompok lawan".
Langkah tersebut dilakukan sebagai balasan tindakan "jahat" London, yang menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai "organisasi teroris".
Dilansir dari Antara, Minggu (1/11), Kementerian menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran setelah penetapan status IRGC oleh Inggris di bawah Undang-Undang Ancaman Negara pada 13 Juli.
Teheran juga menuduh London berpartisipasi dalam serangan AS-Israel melawan Iran dengan memberikan akses ke pangkalan serta fasilitas militer dan logistik yang berada di bawah yurisdiksi Inggris.
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Untuk diketahui, ketegangan di Timur Tengah masih tinggi sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu tindakan balasan dari Iran ke beberapa negara di kawasan tersebut.
Meski telah dilakukan sejumlah upaya diplomatik dan penandatanganan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran pada Juni 2026, ketegangan terus berlanjut terkait pengaturan keamanan dan navigasi di Selat Hormuz.
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