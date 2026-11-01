Tragedi Nasional, Korban Meninggal Wabah Ebola di Kongo Tembus 5 Ribu Jiwa dalam 6 Bulan

JawaPos.com - Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 5 ribu orang sejak dinyatakan merebak pada pertengahan Mei 2026. Adapun jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 10.351 kasus. Catatan ini menjadikan wabah kali ini sebagai yang terbesar sekaligus paling mematikan dalam sejarah negara tersebut.

Kementerian Kesehatan Kongo mengungkapkan perkembangan tersebut dalam pembaruan data terbaru yang dirilis Sabtu (31/10). Hingga kini, otoritas kesehatan masih kesulitan mengendalikan penyebaran virus, terutama karena lemahnya deteksi dini dan pelacakan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien terinfeksi.

Wabah tersebut telah menyebar ke delapan provinsi. Yakni Haut-Uele, Ituri, North Kivu, South Kivu, Bas-Uele, Tshopo, South Ubangi, dan North Ubangi.

Besarnya jumlah korban membuat wabah kali ini menjadi yang terbesar dan paling mematikan yang pernah tercatat di RD Kongo. Secara global, wabah tersebut juga menempati urutan kedua terbesar setelah epidemi Ebola di Afrika Barat pada 2014–2016.

Pelacakan Kontak Masih Lemah

Melansir Saudi Gazette, salah satu persoalan utama yang menghambat penanganan wabah adalah rendahnya keberhasilan petugas dalam mengidentifikasi sumber penularan. Menurut otoritas kesehatan, hanya sekitar 12 persen kasus Ebola yang telah dikonfirmasi di RD Kongo berasal dari orang-orang yang sebelumnya sudah tercatat sebagai kontak pasien terinfeksi.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya celah dalam sistem pelacakan kontak. Padahal, identifikasi orang yang pernah berinteraksi dengan pasien merupakan salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan Ebola.

Situasi semakin rumit karena banyak korban meninggal dunia di tengah masyarakat sebelum sempat teridentifikasi atau mendapatkan penanganan medis. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan yang tidak terdeteksi dan menyulitkan petugas menemukan kasus baru sejak tahap awal.