Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Senin, 2 November 2026 | 02.22 WIB

Tragedi Nasional, Korban Meninggal Wabah Ebola di Kongo Tembus 5 Ribu Jiwa dalam 6 Bulan

Kerabat menghadiri pemakaman seorang wanita hamil dari Kongo, yang meninggal karena ebola, dan janinnya di sebuah pemakaman di Butembo, provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo, pada 5 Oktober 2026 (Gradel Muyisa Mumbere/ Reuters). - Image

Kerabat menghadiri pemakaman seorang wanita hamil dari Kongo, yang meninggal karena ebola, dan janinnya di sebuah pemakaman di Butembo, provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo, pada 5 Oktober 2026 (Gradel Muyisa Mumbere/ Reuters).

JawaPos.com - Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 5 ribu orang sejak dinyatakan merebak pada pertengahan Mei 2026. Adapun jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 10.351 kasus. Catatan ini menjadikan wabah kali ini sebagai yang terbesar sekaligus paling mematikan dalam sejarah negara tersebut.

Kementerian Kesehatan Kongo mengungkapkan perkembangan tersebut dalam pembaruan data terbaru yang dirilis Sabtu (31/10). Hingga kini, otoritas kesehatan masih kesulitan mengendalikan penyebaran virus, terutama karena lemahnya deteksi dini dan pelacakan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien terinfeksi.

Wabah tersebut telah menyebar ke delapan provinsi. Yakni Haut-Uele, Ituri, North Kivu, South Kivu, Bas-Uele, Tshopo, South Ubangi, dan North Ubangi.

Besarnya jumlah korban membuat wabah kali ini menjadi yang terbesar dan paling mematikan yang pernah tercatat di RD Kongo. Secara global, wabah tersebut juga menempati urutan kedua terbesar setelah epidemi Ebola di Afrika Barat pada 2014–2016.

Pelacakan Kontak Masih Lemah

Melansir Saudi Gazette, salah satu persoalan utama yang menghambat penanganan wabah adalah rendahnya keberhasilan petugas dalam mengidentifikasi sumber penularan. Menurut otoritas kesehatan, hanya sekitar 12 persen kasus Ebola yang telah dikonfirmasi di RD Kongo berasal dari orang-orang yang sebelumnya sudah tercatat sebagai kontak pasien terinfeksi.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya celah dalam sistem pelacakan kontak. Padahal, identifikasi orang yang pernah berinteraksi dengan pasien merupakan salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan Ebola.

Situasi semakin rumit karena banyak korban meninggal dunia di tengah masyarakat sebelum sempat teridentifikasi atau mendapatkan penanganan medis. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan yang tidak terdeteksi dan menyulitkan petugas menemukan kasus baru sejak tahap awal.

Dua Dokter Muda Meninggal akibat Ebola

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Para Menteri Kesehatan Afrika Sepakat Tetap Buka Perbatasan Meski Wabah Ebola Menyebar Cepat - Image
Internasional

Para Menteri Kesehatan Afrika Sepakat Tetap Buka Perbatasan Meski Wabah Ebola Menyebar Cepat

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.36 WIB

Kasus Ebola di Kongo Sebabkan 4.018 Orang Meninggal - Image
Internasional

Kasus Ebola di Kongo Sebabkan 4.018 Orang Meninggal

Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.07 WIB

WHO: Wabah Ebola di Kongo yang Terbesar dalam Sejarah - Image
Internasional

WHO: Wabah Ebola di Kongo yang Terbesar dalam Sejarah

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.14 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore