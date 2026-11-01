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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 01.39 WIB

Trump Sebut Sisa Situs Nuklir Iran Bisa Dibereskan hanya dalam 10 Menit

Presiden AS Donald Trump mengatakan, Washington dapat menyerang sisa fasilitas nuklir Iran yang diduga masih beroperasi hanya dalam “10 menit”. (Instagram @realdonaldtrump) - Image

Presiden AS Donald Trump mengatakan, Washington dapat menyerang sisa fasilitas nuklir Iran yang diduga masih beroperasi hanya dalam “10 menit”. (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sabtu (31/10) mengatakan, Washington dapat menyerang sisa fasilitas nuklir Iran yang diduga masih beroperasi hanya dalam “10 menit”.

Pernyataan itu sekaligus mengisyaratkan kemungkinan dilakukan operasi militer lanjutan meskipun perundingan diplomatik masih berlangsung.

Berbicara kepada wartawan di kediamannya, Mar-a-Lago, Florida, Trump mengeklaim operasi militer AS telah melemahkan secara signifikan angkatan bersenjata dan infrastruktur nuklir Iran.

Menurut dia, hanya tersisa beberapa lokasi yang perlu menjadi sasaran serangan.

“Kami masih harus menangani, menurut saya, satu atau dua lokasi, tetapi kami bisa melakukannya dalam 10 menit. Jadi, kami sudah memiliki rencana untuk itu,” kata Trump.

“Anda mungkin bisa melihat Gunung Pickaxe. Itu harus ditangani. Kami bisa melakukan semuanya dengan sangat cepat,” tambahnya, merujuk pada sebuah fasilitas nuklir Iran yang diduga menjadi lokasi kegiatan nuklir.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya apakah ada tenggat waktu untuk perundingan antara Washington dan Teheran yang dimediasi Qatar.

Dia mengatakan, AS tidak terburu-buru mencapai kesepakatan seraya mengeklaim operasi militer AS telah menghancurkan sebagian besar kekuatan angkatan laut dan udara Iran, sistem pertahanan udara, peralatan militer, serta infrastruktur nuklir Iran.

Ketika ditanya apakah Washington dapat kembali melancarkan operasi militer terhadap Iran paling cepat pekan ini, Trump tidak memberikan jawaban langsung.

“Mengapa Anda mengajukan pertanyaan sekonyol itu?” katanya, sebelum menambahkan, “Saya tidak bisa memberi tahu Anda.”

Editor: Estu Suryowati
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