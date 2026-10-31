Jensen Huang Diduga Jadi Sasaran Mata-mata Tiongkok, Intelijen AS Soroti Eksekutif Megaspeed

JawaPos.com - CEO Nvidia Jensen Huang dilaporkan menjadi sasaran seorang terduga mata-mata Tiongkok yang pernah menjalin hubungan dekat dengannya. Perempuan bernama Alice Huang atau Huang Le tersebut merupakan eksekutif Megaspeed, perusahaan pusat data yang berbasis di Singapura. Aparat intelijen Amerika Serikat (AS) menduga dia memanfaatkan aktivitas bisnisnya untuk mengumpulkan dan meneruskan informasi komersial kepada Beijing.



Dilansir dari The Guardian, Sabtu (31/10/2026), dugaan itu diungkap The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah sumber anonim yang mengetahui penyelidikan intelijen AS. Alice, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Jensen Huang, sebelumnya telah dicurigai terlibat dalam penyelundupan cip Nvidia ke Tiongkok. Kecurigaan tersebut membuat aparat AS mengawasi aktivitasnya untuk menelusuri kemungkinan keterlibatannya dalam operasi intelijen.



Hasil pengawasan kemudian mengarah pada dugaan bahwa Alice bertindak sebagai aset intelijen pemerintah Tiongkok dan menyalurkan informasi komersial kepada Beijing. Dalam penyelidikan yang sama, aparat juga menemukan kedekatannya dengan Jensen Huang. Temuan itu menjadi perhatian karena interaksi tersebut berlangsung dengan pimpinan perusahaan yang teknologinya berada di pusat persaingan global pengembangan AI.



Nvidia memiliki posisi penting dalam industri tersebut melalui prosesor grafis (GPU) yang digunakan untuk melatih dan menjalankan sistem kecerdasan buatan. Permintaan terhadap cip berkemampuan tinggi itu turut mengangkat Jensen Huang sebagai salah satu figur paling berpengaruh di industri teknologi. Dia juga membangun hubungan erat dengan Presiden Donald Trump ketika pemerintah AS berupaya mempertahankan keunggulan negaranya dalam pengembangan AI.



Atas dasar itu, akses Alice terhadap pimpinan Nvidia dilaporkan memicu kekhawatiran pejabat Gedung Putih. Menurut The New York Times, kedekatan Huang dengan Trump turut membuat persoalan tersebut mendapat perhatian khusus. Washington mencemaskan kemungkinan hubungan bisnis itu dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang dapat menguntungkan kepentingan pemerintah Tiongkok.



Kecurigaan terhadap Megaspeed juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembatasan ekspor teknologi AS. Pemerintahan Trump telah membatasi pengiriman cip AI canggih ke Tiongkok dengan alasan keamanan nasional. Langkah tersebut bertujuan mencegah Beijing memperoleh akses terhadap kemampuan komputasi yang dapat memperkuat pengembangan teknologinya. Dalam konteks ini, Alice sebelumnya dicurigai membantu pemerintah Tiongkok menghindari pembatasan melalui pengadaan cip Nvidia.

Menanggapi laporan tersebut, Nvidia menyatakan tidak melihat sesuatu yang tidak wajar dalam interaksi Jensen Huang dengan Alice. Juru bicara perusahaan menegaskan bahwa pertemuan dengan pelanggan merupakan bagian rutin dari tanggung jawab seorang CEO.

"Bertemu dengan pelanggan merupakan bagian dari pekerjaan seorang CEO. Jensen berbicara dengan ribuan eksekutif perusahaan pelanggan setiap tahun," ujarnya kepada The New York Times.

