Melania Trump: Rusia-Ukraina Patuhi Gencatan Senjata di Alyoshki

JawaPos.com - Rusia dan Ukraina dikabarkan mematuhi secara menyeluruh kesepakatan gencatan senjata untuk operasi kemanusiaan di Alyoshki (Oleshky). Ihwal hal ini dikatakan Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump.

Pada awal Oktober, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov mengatakan pasukan Rusia akan menjalankan gencatan senjata di wilayah Kherson mulai pukul 04.00 waktu Moskow (0100 GMT) pada 27 Oktober.

"80 JAM GENCATAN SENJATA. Tim kemanusiaan Rusia dan Ukraina berada di lapangan di Oleshky, menyalurkan bantuan dan mempersiapkan konvoi untuk evakuasi warga sipil. Operasi terkoordinasi ini berjalan sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara Ukraina dan Rusia," kata Melania di platform X, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10).