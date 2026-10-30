3.361 Warga Hebron Mengungsi Akibat Agresi Israel, Kesehatan hingga Kebutuhan Pokok Sulit Diakses

JawaPos.com - Sebanyak 537 keluarga Palestina atau 3.361 orang termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang sakit terpaksa meninggalkan rumah mereka. Hal ini karena pasukan Israel terus menyerang dan masih berlangsung di kota tersebut.
Menurut Gubernur Hebron Khaled Dudin, saat ini warganya menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.
Dampak kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan akibat serangan Israel dipaparkan saat konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Hebron pada Kamis (29/10).
Pada kesempatan itu juga dibahas perkembangan terkini dan upaya-upaya penanganan yang sedang dilakukan di wilayah Jalda, Ain Deir Bahha, dan Farsh al-Hawa.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi, pengungsian tersebut berdampak pada 537 keluarga, sementara kerugian ekonomi harian diperkirakan mencapai 10 juta hingga 12 juta shekel.
Upaya penyaluran bantuan kemanusiaan serta berbagai inisiatif hukum dan internasional untuk mengatasi dampak blokade yang diberlakukan Israel masih berlangsung.
Dudin mengatakan serangan Israel telah mengganggu pendidikan sekitar 262.000 siswa di 589 sekolah di wilayah tersebut selama sepekan terakhir.
Ribuan siswa yang wilayahnya diblokade dan yang terpaksa mengungsi masih belum dapat menjangkau sekolah mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022