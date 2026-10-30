3.361 Warga Hebron Mengungsi Akibat Agresi Israel, Kesehatan hingga Kebutuhan Pokok Sulit Diakses

Ilustrasi: Pasukan Israel melakukan Agresi terhadap warga Hebron Palestina. (Photo by HAZEM BADER / AFP)

JawaPos.com - Sebanyak 537 keluarga Palestina atau 3.361 orang termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang sakit terpaksa meninggalkan rumah mereka. Hal ini karena pasukan Israel terus menyerang dan masih berlangsung di kota tersebut.

Menurut Gubernur Hebron Khaled Dudin, saat ini warganya menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.

Dampak kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan akibat serangan Israel dipaparkan saat konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Hebron pada Kamis (29/10).

Pada kesempatan itu juga dibahas perkembangan terkini dan upaya-upaya penanganan yang sedang dilakukan di wilayah Jalda, Ain Deir Bahha, dan Farsh al-Hawa.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi, pengungsian tersebut berdampak pada 537 keluarga, sementara kerugian ekonomi harian diperkirakan mencapai 10 juta hingga 12 juta shekel.

Upaya penyaluran bantuan kemanusiaan serta berbagai inisiatif hukum dan internasional untuk mengatasi dampak blokade yang diberlakukan Israel masih berlangsung.

Dudin mengatakan serangan Israel telah mengganggu pendidikan sekitar 262.000 siswa di 589 sekolah di wilayah tersebut selama sepekan terakhir.