Korut Tembakkan 10 Rudal Balistik, Ketegangan dengan Korsel Meningkat

Ilustrasi peluncuran rudal Korea Utara. (KCNA)
JawaPos.com - Korea Utara dilaporkan menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Jepang pada Kamis (29/10).
Peluncuran dari wilayah pesisir timur dekat Wonsan itu terjadi ketika hubungan Pyongyang dan Seoul kembali memanas akibat sengketa ranjau darat di perbatasan serta meningkatnya aktivitas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) menyebut rudal-rudal tersebut diluncurkan sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau 03.30 GMT.
Seluruh rudal tersebut mengarah ke Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur oleh kedua Korea.
Kementerian Pertahanan Jepang secara terpisah mengonfirmasi adanya peluncuran yang diduga merupakan rudal balistik.
Kyodo News melaporkan, proyektil tersebut jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang.
Peluncuran ini menjadi sinyal meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korut dan Korsel.
Terlebih, Seoul baru saja menawarkan pembicaraan militer untuk meredakan situasi di wilayah perbatasan yang selama beberapa waktu terakhir kembali menjadi titik gesekan kedua negara.
Ketegangan terbaru bermula dari ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada 21 September. Insiden tersebut menyebabkan tiga tentara Korea Selatan mengalami luka-luka.
DMZ merupakan kawasan perbatasan yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini dijaga ketat oleh kedua negara dan menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi militer tertinggi di dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022