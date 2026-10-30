Korut Tembakkan 10 Rudal Balistik, Ketegangan dengan Korsel Meningkat

JawaPos.com - Korea Utara dilaporkan menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Jepang pada Kamis (29/10).

Peluncuran dari wilayah pesisir timur dekat Wonsan itu terjadi ketika hubungan Pyongyang dan Seoul kembali memanas akibat sengketa ranjau darat di perbatasan serta meningkatnya aktivitas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) menyebut rudal-rudal tersebut diluncurkan sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau 03.30 GMT.

Seluruh rudal tersebut mengarah ke Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur oleh kedua Korea.

Kementerian Pertahanan Jepang secara terpisah mengonfirmasi adanya peluncuran yang diduga merupakan rudal balistik.

Kyodo News melaporkan, proyektil tersebut jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang.

Peluncuran ini menjadi sinyal meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korut dan Korsel.

Terlebih, Seoul baru saja menawarkan pembicaraan militer untuk meredakan situasi di wilayah perbatasan yang selama beberapa waktu terakhir kembali menjadi titik gesekan kedua negara.

Sengketa Ranjau Darat Picu Perseteruan Dua Korea Ketegangan terbaru bermula dari ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada 21 September. Insiden tersebut menyebabkan tiga tentara Korea Selatan mengalami luka-luka.

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