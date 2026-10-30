Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.39 WIB

Korut Tembakkan 10 Rudal Balistik, Ketegangan dengan Korsel Meningkat

Ilustrasi peluncuran rudal Korea Utara. (KCNA) - Image

Ilustrasi peluncuran rudal Korea Utara. (KCNA)

JawaPos.com - Korea Utara dilaporkan menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Jepang pada Kamis (29/10).

Peluncuran dari wilayah pesisir timur dekat Wonsan itu terjadi ketika hubungan Pyongyang dan Seoul kembali memanas akibat sengketa ranjau darat di perbatasan serta meningkatnya aktivitas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) menyebut rudal-rudal tersebut diluncurkan sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau 03.30 GMT.

Seluruh rudal tersebut mengarah ke Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur oleh kedua Korea.

Kementerian Pertahanan Jepang secara terpisah mengonfirmasi adanya peluncuran yang diduga merupakan rudal balistik.

Kyodo News melaporkan, proyektil tersebut jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang.

Peluncuran ini menjadi sinyal meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korut dan Korsel. 

Terlebih, Seoul baru saja menawarkan pembicaraan militer untuk meredakan situasi di wilayah perbatasan yang selama beberapa waktu terakhir kembali menjadi titik gesekan kedua negara.

Sengketa Ranjau Darat Picu Perseteruan Dua Korea

Ketegangan terbaru bermula dari ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada 21 September. Insiden tersebut menyebabkan tiga tentara Korea Selatan mengalami luka-luka.

DMZ merupakan kawasan perbatasan yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini dijaga ketat oleh kedua negara dan menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi militer tertinggi di dunia.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rudal Hantam Bandara Riyadh saat Hendak Umrah, Nasser Saksikan Kakaknya Terlempar ke Udara - Image
Internasional

Rudal Hantam Bandara Riyadh saat Hendak Umrah, Nasser Saksikan Kakaknya Terlempar ke Udara

Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Sempat Tertunda Akibat Rudal Houthi, Gol Cristiano Ronaldo Bantu Al Nassr Sikat Neftchi - Image
Sepak Bola Dunia

Sempat Tertunda Akibat Rudal Houthi, Gol Cristiano Ronaldo Bantu Al Nassr Sikat Neftchi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Pimpin 44 Jemaah Umrah, Imam asal Bangladesh Tewas dalam Serangan Rudal di Riyadh - Image
Internasional

Pimpin 44 Jemaah Umrah, Imam asal Bangladesh Tewas dalam Serangan Rudal di Riyadh

Selasa, 13 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore