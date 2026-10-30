Para Menteri Kesehatan Afrika Sepakat Tetap Buka Perbatasan Meski Wabah Ebola Menyebar Cepat

Pos pemeriksaan cuci tangan dan skrining suhu bagi seluruh pengunjung serta pasien di Rumah Sakit Kyeshero sebagai bagian dari langkah pencegahan Ebola di Goma, Republik Demokratik Kongo, 18 Mei 2026. (The Guardian)
JawaPos.com - Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC), Jean Kaseya, mengatakan jika para menteri kesehatan Afrika sepakat untuk tetap membuka perbatasan negara mereka, meski wabah Ebola di kawasan tersebut menyebar dengan cepat.
Pengumuman itu disampaikan setelah Africa CDC menggelar pertemuan virtual tingkat tinggi, untuk mengevaluasi situasi Ebola dan mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat koordinasi lintas batas.
Lebih dari 40 menteri Afrika menghadiri pertemuan darurat tersebut, yang diadakan di tengah penyebaran geografis wabah Ebola yang cepat, yang disebabkan oleh varian virus Bundibugyo.
Sejauh ini, empat negara telah terdampak oleh wabah tersebut, yakni Kongo, Uganda, Kenya, dan Nigeria.
Pertemuan tersebut memutuskan agar setiap negara bersiap dan bekerja sama lintas batas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus tersebut, yang telah merenggut hampir 5.000 nyawa sejak Mei, terutama di Republik Demokratik Kongo.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, jumlah kasus yang terkonfirmasi telah melampaui 10.170, dengan tingkat kematian kasus sebesar 48,5 persen.
"Saya berdiri di hadapan lebih dari 40 menteri Afrika dan menyampaikan apa yang ditunjukkan oleh data: sejauh ini kita belum menang," kata Kaseya, dilansir dari Antara, Jumat (30/10).
"Bersama-sama, kami sepakat untuk mempersiapkan setiap negara, melakukan koordinasi lintas batas, dan tetap membuka perbatasan tersebut sembari terus memantau dengan ketat. Mitra-mitra kami mendukung penuh rencana Afrika ini," tambahnya.
Kaseya menyampaikan kepada para menteri bahwa dalam lima bulan terakhir, wabah itu telah berkembang dari krisis nasional menjadi ujian bagi ketahanan kesehatan di tingkat benua.
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