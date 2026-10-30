Warga Negara Indonesia asal Sorong Tewas dalam Perang Ukraina, Baru 10 Hari Dilatih Rusia

WNI tewas dalam pertempuran pertamanya di perang Rusia-Ukraina. (UNITED24 Media).

JawaPos.com - Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina atau Defense Intelligence of Ukraine (DIU) menyampaikan, seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Taufiq Muhammad dilaporkan tewas dalam pertempuran di wilayah Donetsk, Ukraina.

Pria asal Sorong, Papua Barat Daya, itu disebut direkrut militer Rusia dan dikirim ke medan perang hanya setelah menjalani pelatihan militer selama sekitar satu setengah minggu.

Taufik dilaporkan tewas dalam pertempuran pertamanya setelah ditempatkan sebagai bagian dari unit militer Rusia yang beroperasi di wilayah pendudukan Ukraina.

Kasus ini kembali menyoroti dugaan perekrutan warga negara asing oleh Rusia melalui tawaran pekerjaan sipil. Para calon pekerja disebut dijanjikan penghasilan menarik, tetapi kemudian diarahkan untuk bergabung dengan militer dan dikirim ke garis depan perang.

Berawal dari Tawaran Pekerjaan di Rusia Menurut laporan DIU, sebagaimana dilansir dari laman Militarynyi, Taufiq lahir di Sorong pada 22 Mei 1978. Sebelum berangkat ke Rusia, dia diketahui pernah tinggal di Surabaya.

Dalam riwayat pekerjaannya, Taufiq pernah menjadi pengemudi taksi di Jakarta dan manajer di sebuah perusahaan pertanian. Dia juga memiliki pengalaman bekerja di Amerika Serikat serta mampu berbahasa Inggris.

Perekrut militer Rusia disebut menemukan Taufiq melalui curriculum vitae (CV) yang sebelumnya dia kirimkan. Dia kemudian diduga tertarik berangkat ke Moskow setelah mendapat tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan mudah.

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak selama satu tahun dengan militer Rusia di Korolyov, wilayah Moskow.

Setelah menandatangani kontrak, dia ditugaskan sebagai penembak senapan mesin (machine gunner). Taufiq kemudian dikirim ke pusat pelatihan militer di sekitar Voronezh.

Namun, masa pelatihannya terbilang sangat singkat. Dia hanya menjalani latihan selama sekitar satu setengah minggu sebelum dikirim ke wilayah Ukraina yang berada di bawah pendudukan Rusia.

Tewas dalam Pertempuran Pertama di Donetsk Taufiq dilaporkan tewas ketika pasukan Rusia berusaha melakukan pergerakan dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk.

Dalam operasi tersebut, unit militer Rusia berupaya memperluas pergerakan di garis depan. Namun, pasukan Ukraina berhasil menggagalkan upaya tersebut dan menewaskan sejumlah personel, termasuk Taufiq.

DIU menyebut kematian warga Indonesia itu menjadi contoh lain perekrutan warga negara asing oleh Rusia yang diduga dilakukan dengan kedok tawaran pekerjaan.