Helikopter Militer Italia Jatuh di Bosnia, 4 Orang Tewas dan 11 Luka-Luka

JawaPos.com – Sebuah helikopter militer Italia jenis CH-47 Chinook jatuh saat menjalani latihan rutin di wilayah Brcko, Bosnia dan Herzegovina, Kamis (29/10) waktu setempat. Kecelakaan tersebut menewaskan empat orang dan menyebabkan 11 lainnya luka-luka.

Empat korban meninggal terdiri atas dua tentara Italia dan dua relawan Palang Merah. Seluruh korban merupakan warga negara Italia yang tergabung dalam operasi Pasukan Uni Eropa di Bosnia atau European Union Force (EUFOR).

Insiden terjadi di kawasan Brcko, sekitar 180 kilometer sebelah utara Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Helikopter tersebut tengah menjalankan kegiatan pelatihan ketika mengalami kecelakaan.

EUFOR memastikan seluruh korban luka telah mendapatkan penanganan medis. Kondisi 11 orang yang selamat dilaporkan stabil setelah menjalani perawatan.

Kecelakaan ini menjadi pukulan bagi misi militer Uni Eropa yang selama lebih dari dua dekade bertugas menjaga stabilitas keamanan Bosnia dan Herzegovina setelah berakhirnya perang pada 1995.

Helikopter Terbalik di Lapangan, Satu Korban Meninggal di Rumah Sakit Sejumlah media lokal Bosnia memperlihatkan kondisi helikopter setelah kecelakaan. Dalam foto-foto yang beredar, badan helikopter tampak terbalik di sebuah lapangan terbuka.

Kondisi tersebut menunjukkan posisi akhir helikopter setelah menghantam daratan. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab kecelakaan maupun rangkaian kejadian sebelum helikopter jatuh.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit di Brcko kepada kantor berita AFP sebagaimana dikutip via Al Jazeera, terdapat 15 orang di dalam helikopter ketika kecelakaan terjadi.