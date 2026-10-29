Krisis di Sudan Semakin Memburuk, 33,7 Juta Warganya Butuh Bantuan Kemanusiaan

Seorang anak mencoba mencari makanan dari ember di sebuah kamp pengungsian di El Fasher, wilayah Darfur Utara, Sudan. (UNICEF/Xinhua).
JawaPos.com - Sebanyak 33,7 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan di tengah krisis yang semakin memburuk. Ihwal adanya hal ini dilaporkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Rabu (28/10).
OCHA menyebut kebutuhan bantuan tersebut telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badan PBB ini menggambarkan situasi di Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terparah di dunia.
Untuk mengatasinya, OCHA menyerukan pendanaan sebesar 2,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp52,6 triliun untuk membantu 20,4 juta orang di seluruh Sudan.
Meski menghadapi berbagai kendala operasional, organisasi-organisasi kemanusiaan telah menjangkau 17,1 juta orang hingga September 2026, menurut laporan tersebut.
Namun, hanya sekitar 3 juta orang atau 18 persen dari mereka yang membutuhkan bantuan telah menerima bantuan multisektor.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan kemanusiaan di Sudan yang belum terpenuhi.
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Jawa Pos
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