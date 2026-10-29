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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.17 WIB

Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dituntut Hukuman Mati atas Kasus Darurat Militer

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

JawaPos.com - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut hukuman mati oleh tim jaksa khusus, dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Seoul, Kamis (29/10).

Tuntutan ini diajukan dalam sidang banding atas dakwaan pemberontakan terkait upaya Yoon yang gagal memberlakukan darurat militer.

Ketua Tim jaksa khusus Cho Eun-suk mengajukan tuntutan tersebut, delapan bulan setelah pengadilan tingkat pertama memvonis hukuman penjara seumur hidup kepada Yoon, karena melakukan pemberontakan melalui deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024.

"Tidak ada alasan untuk ragu menjatuhkan hukuman mati. Argumen terkuat untuk menolak hukuman mati adalah kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam putusan. Namun, dalam kasus ini, tidak ada ruang untuk itu," kata Jaksa Cho, dilansir dari Antara.

Sebelumnya diberitakan, Yoon mendeklarasikan darurat militer dengan alasan memberantas kekuatan anti-negara. Namun, kebijakan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara.

Selama enam jam tersebut, pasukan dikerahkan ke kompleks Majelis Nasional.

Pada Februari lalu, pengadilan tingkat pertama menyatakan pengerahan pasukan itu merupakan upaya untuk melumpuhkan parlemen dan menangkap sejumlah politikus penting.

Editor: Kuswandi
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