Kuwait Protes Iran karena Intervensi Vonis Mati 3 Orang yang DItuduh sebagai Mata-mata Teheran

Ilustrasi bendera Iran. (via Reuters)
JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Kuwait memanggil Duta Besar Iran Mohammad Toutounchi. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyampaikan nota protes terkait campur tangan Teheran dalam urusan dalam negeri negara tersebut.
“Wakil Menteri Luar Negeri Hamad Suleiman Al-Mashaan memanggil Duta Besar Iran Toutounchi dan menyerahkan nota protes terkait pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Negara Kuwait pada 28 Oktober," kata kementerian tersebut dilansir dari Antara, pada Kamis (29/10).
Pada Rabu (28/10), Kedutaan Besar Iran di Kuwait mengkritik vonis pengadilan pidana Kuwait yang menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang, termasuk seorang warga negara Iran. Vonis mati disematkan kepada ketiganya atas tuduhan sebagai mata-mata Teheran dan merencanakan pembunuhan sejumlah pejabat tinggi, termasuk menteri dalam negeri.
Kementerian itu menilai pernyataan tersebut "merupakan campur tangan serius dalam urusan dalam negeri Negara Kuwait, melanggar kedaulatan dan independensi sistem peradilannya, serta secara jelas bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional."
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