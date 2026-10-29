PBB Sahkan Resolusi Penghentian Embargo Amerika Serikat atas Kuba, Washington-Tel Aviv Menentang

Pemandangan kota Havana, yang saat ini mengalami krisi energi. (Sumber: REUTERS/Alexandre Meneghini)
JawaPos.com - Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penghentian embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang diberlakukan Amerika Serikat atas Kuba, Rabu (28/10).
Resolusi itu didukung 130 negara, termasuk Turkiye, namun ditentang 17 negara, termasuk AS, Israel, Ukraina, Argentina, dan Uni Emirat Arab. Sementara 25 negara memilih abstain.
Dalam pidatonya di hadapan sidang majelis sebelum pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla mengatakan embargo tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari rakyat Kuba, terutama kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, makanan, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
"Kuba bukanlah ancaman. Blokade itulah yang merupakan ancaman," kata Rodriguez, dilansir dari Antara, Kamis (29/10).
Dia menegaskan langkah-langkah tersebut digunakan sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap rakyat Kuba.
"Kami tidak sedang membicarakan angka-angka. Kami sedang membicarakan nyawa manusia," kata Rodriguez.
Rodriguez menambahkan bahwa dampak embargo dirasakan di seluruh meja makan keluarga Kuba dan para pasien di rumah sakit.
Sementara itu, perwakilan dari AS Mike Waltz menolak penggambaran dari pihak Kuba Havana terkait sanksi tersebut. Waltz berargumen bahwa kesulitan ekonomi Kuba terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintahnya sendiri.
Sejak 2012, rancangan resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB telah berulang kali menyerukan kepada AS untuk mengakhiri embargo tersebut.
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