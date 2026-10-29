Biar Siap Hadapi Perang, Kim Jong-un Perintahkan Pasukan Korut Perkuat Latihan Tempur

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP).
JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan para komandan kompi militer untuk meningkatkan intensitas latihan dan memperkuat kesiapan tempur pasukan. Ia menyebut persiapan menghadapi perang sebagai tugas revolusioner utama yang harus dijalankan setiap komandan Tentara Rakyat Korea (KPA).
Pernyataan tersebut disampaikan Kim saat menghadiri sesi foto bersama peserta Pertemuan Ketiga Para Komandan Kompi Tentara Rakyat Korea pada Selasa (27/10). Kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan pernyataan itu pada Rabu (28/10).
Kim menekankan bahwa loyalitas dan kemampuan kepemimpinan para komandan harus dibuktikan melalui peningkatan kemampuan tempur unit masing-masing. Ia juga meminta mereka membentuk pasukan yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat juang tinggi.
"Tugas revolusioner utama para komandan kompi adalah menyempurnakan persiapan tempur unit mereka agar benar-benar siap menghadapi perang. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan peningkatan radikal dalam latihan yang berat dan intensif," kata Kim, sebagaimana dikutip KCNA.
Kim menegaskan bahwa keberhasilan membangun militer yang kuat bergantung pada kemampuan komandan dalam meningkatkan kualitas personel dan kesiapan satuan.
Menurut laporan KCNA, Kim meminta para komandan menunjukkan loyalitas serta kepemimpinan melalui keberhasilan mengubah unit mereka menjadi pasukan yang mampu menghadapi lawan dalam kondisi pertempuran.
Ia menggambarkan pasukan ideal tersebut sebagai satuan yang memiliki keyakinan revolusioner kuat, semangat patriotisme, keberanian luar biasa, dan efektivitas tempur yang tinggi.
Kim juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan pembangunan militer Korea Utara.
"Masa depan pembangunan tentara yang kuat tampak sangat cerah berkat mereka," ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022