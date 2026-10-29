Kementerian Ekraf Gandeng KEK Singhasari Kembangkan IP Kreatif Indonesia ke Pasar Global

JawaPos.com – Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk mengembangkan ekosistem teknologi kreatif dan konten digital melalui kolaborasi Indonesia-India. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kekayaan intelektual (IP) lokal agar mampu menembus pasar internasional.

Kolaborasi tersebut diumumkan dalam forum Indonesia-India Creative-Tech Corridor di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2026. Kemitraan ini juga melibatkan Collective Studios dan Galleri5 dari India untuk mengembangkan film serta serial berbasis cerita dan budaya Indonesia dengan dukungan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto menegaskan pemanfaatan AI harus meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing talenta kreatif Indonesia. Teknologi tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan karya lokal tanpa mengesampingkan peran kreator.

“Kecerdasan artifisial harus memberdayakan kreator, bukan menggantikan mereka,” tegas Airlangga dikutip Rabu (28/10). Dia juga menekankan pentingnya memastikan kemitraan tersebut melibatkan talenta dan cerita Indonesia.