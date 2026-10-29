Kementerian Ekraf Gandeng KEK Singhasari Kembangkan IP Kreatif Indonesia ke Pasar Global

Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk mengembangkan ekosistem teknologi kreatif dan konten digital melalui kolaborasi Indonesia-India. (Dok Kemenkraf)
JawaPos.com – Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk mengembangkan ekosistem teknologi kreatif dan konten digital melalui kolaborasi Indonesia-India. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kekayaan intelektual (IP) lokal agar mampu menembus pasar internasional.
Kolaborasi tersebut diumumkan dalam forum Indonesia-India Creative-Tech Corridor di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2026. Kemitraan ini juga melibatkan Collective Studios dan Galleri5 dari India untuk mengembangkan film serta serial berbasis cerita dan budaya Indonesia dengan dukungan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto menegaskan pemanfaatan AI harus meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing talenta kreatif Indonesia. Teknologi tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan karya lokal tanpa mengesampingkan peran kreator.
“Kecerdasan artifisial harus memberdayakan kreator, bukan menggantikan mereka,” tegas Airlangga dikutip Rabu (28/10). Dia juga menekankan pentingnya memastikan kemitraan tersebut melibatkan talenta dan cerita Indonesia.
Selain itu, kekayaan intelektual nasional harus dilindungi, dikembangkan, dan ditingkatkan nilai tambahnya agar mampu bersaing di pasar global. Melalui kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, KEK Singhasari diarahkan mengembangkan Singhasari Creative-Tech Sandbox sebagai proyek percontohan subsektor Teknologi Baru dan Konten Digital.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022