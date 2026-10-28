Larry Page Borong Rumah Rp3,15 Triliun di Miami, Tinggalkan California demi Potensi Hemat Pajak

JawaPos.com — Pendiri Google Larry Page menggelontorkan USD 173,4 juta atau sekitar Rp3,15 triliun untuk membeli dua rumah mewah di Miami, Florida, di tengah rencana California mengenakan pajak kekayaan bagi miliarder. Dengan kurs Rp18.160 per dolar AS, nilai transaksi itu jauh di bawah potensi tagihan pajak yang dapat dihindarinya, yakni hampir USD 15 miliar atau Rp272,4 triliun, menurut estimasi Fortune.

Dilansir dari Moneywise, Rabu (28/10/2026), pembelian tersebut berlangsung menjelang pemungutan suara Proposition 40 pada 3 November. Usulan itu akan mengenakan pajak satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan miliarder yang memenuhi kriteria domisili California pada 1 Januari 2026. Namun, potensi penghematan Page belum pasti karena bergantung pada pengesahan kebijakan dan penetapan status domisilinya.

Menurut laporan The Wall Street Journal, Page membeli properti di kawasan Coconut Grove seharga USD 101,5 juta atau sekitar Rp1,84 triliun pada Desember 2025. Pada 5 Januari 2026, dia kembali membeli rumah di dekatnya senilai USD 71,9 juta atau sekitar Rp1,31 triliun. Sebelumnya, kantor keluarga Page, Koop, dipindahkan dari California dan didaftarkan di Delaware pada akhir Desember 2025. Sejumlah organisasi yang terkait dengannya juga melakukan langkah serupa.

Proposition 40 menyasar lebih dari 200 miliarder yang tinggal di California. Dana pajak direncanakan untuk membantu membiayai layanan kesehatan, bantuan pangan, dan program pendidikan, termasuk layanan klinik yang terdampak pemangkasan dana federal untuk Medicaid. Pendukungnya menegaskan bahwa pungutan tersebut hanya berlaku satu kali dan tidak otomatis membuka jalan bagi pajak tambahan pada masa mendatang.

Namun, rencana itu mendapat perlawanan dari kelompok bisnis dan sejumlah politikus, termasuk Gubernur California Gavin Newsom. Penentang memperingatkan pajak tersebut dapat mendorong orang kaya memindahkan domisili dan aset, sehingga menggerus penerimaan negara bagian. Mereka juga mempertanyakan pengawasan penggunaan dana. Kelompok penentang telah menggalang dana besar untuk mengampanyekan penolakan terhadap usulan tersebut.

Florida menjadi tujuan menarik karena tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, pajak keuntungan modal, maupun pajak kekayaan di tingkat negara bagian. Selain itu, Miami mempromosikan diri sebagai kota yang ramah terhadap bisnis. Pengembang properti Robert Rivani, yang pindah dari Los Angeles, menyebut ketiadaan pajak penghasilan sebagai “keuntungan besar bagi kami” kepada Fortune. Meski demikian, Miami kini menjadi salah satu kawasan metropolitan termahal di Amerika Serikat, hanya di bawah San Francisco.

Perpindahan ini tidak selalu berarti para miliarder ingin meninggalkan California. Agen properti Compass, Michael Martirena, mengatakan kepada Fortune, “Mereka ingin tetap tinggal di California karena mencintai tempat tinggal mereka dan tidak pernah berpikir untuk pindah.” Namun, dia menambahkan, “Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang dan merasa lebih baik menjaga kekayaan mereka.” Pernyataan itu menggambarkan pertimbangan finansial yang dapat mengubah keputusan domisili.

Page bukan satu-satunya tokoh teknologi yang mengambil langkah tersebut. Pendiri Google Sergey Brin dilaporkan pindah ke wilayah Nevada di sekitar Danau Tahoe dan membeli rumah di Miami. Investor Peter Thiel juga meninggalkan California menuju Miami sebelum tanggal acuan pajak. Menurut estimasi Fortune, Page, Brin, Thiel, dan mantan CEO Uber Travis Kalanick saja berpotensi menyumbang sekitar USD 29 miliar atau Rp526,64 triliun jika tetap memenuhi syarat sebagai penduduk California.

Fortune memperkirakan Proposition 40 dapat menghimpun sekitar USD 100 miliar atau Rp1.816 triliun. Namun, potensi penerimaan itu menghadapi risiko jika para miliarder pindah sebelum tanggal acuan. Penentuan domisili pun dapat berujung sengketa hukum karena otoritas California mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk lama tinggal dan hubungan bisnis seseorang dengan negara bagian tersebut.