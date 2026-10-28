Presiden Lula ke Flavio Bolsonaro: Jika Tak Menyembunyikan Apa pun Anda Tak Perlu Takut

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berbicara saat berkunjung ke RS Andaraí, di Rio de Janeiro, Selasa, 28 Juli 2026. (AP Photo/Bruna Prado)

JawaPos.com - Presiden Brasil terpilih Luiz Inacio Lula da Silva menyindir kandidat presiden Flavio Bolsonaro yang kabur ke Amerika Serikat (AS). Lula mengatakan hal yang dilakukan rival politiknya sebagai tindakan memalukan dan tidak menghormati para pemilih.

"Saya bertanya-tanya apa yang ada dalam hati nurani seseorang yang baru saja kalah dalam pemilu dan melarikan diri dari negaranya sendiri. Jika Anda tidak menyembunyikan apa pun, Anda tidak perlu takut," kata Lula, seperti dikutip CNN Brasil, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

"Seseorang yang diam-diam meninggalkan negara ini tentu memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Tidak perlu mengeklaim bahwa tidak ada demokrasi di sini," lanjutnya.

Lula juga menuduh keluarga Bolsonaro memperlakukan Brasil sebagai tanah air kedua, dengan loyalitas kepada AS dianggap lebih utama oleh keluarga tersebut.

Pada Senin, pengadilan Brasil memerintahkan Flavio Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, menyerahkan paspornya sebagai bagian dari penyelidikan kasus pencucian uang.

Flavio Bolsonaro membantah tuduhan tersebut. Kepergiannya ke AS menjadi sorotan setelah putaran kedua pemilihan presiden Brasil digelar pada 25 Oktober.

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Lula da Silva memenangi pemilu dengan memperoleh 51,79 persen suara, sedangkan Bolsonaro sebagai lawannya meraih 48,21 persen suara.