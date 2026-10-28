Usai Culik dan Seret Maduro ke Meja Hijau, Donald Trump Ingin Venezuela jadi Negara Bagian ke-51 AS

Presiden AS Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Donald Trump menyerukan agar Venezuela menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat, dengan gubernur yang dipilih menggantikan presiden. Hal ini usai awal Januari lalu, AS menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

"Mari kita jadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51. Daripada presiden, kita akan mengadakan pemilihan untuk gubernur," kata Trump dalam kampanye di Texas, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

Saat ini, AS memiliki 50 negara bagian. Trump pun berulang kali mengusulkan agar Kanada bergabung dengan AS. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan Kanada bisa jadi negara bagian ke-51.

Selain Kanada, Trump juga pernah mengajukan Greenland dan Venezuela sebagai calon potensial untuk menjadi negara bagian ke-51 AS.

Untuk diketahui, pada 3 Januari, AS melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Caracas, ibu kota Venezuela, yang berujung pada penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Maduro dan istrinya lalu dibawa ke New York untuk diadili berdasarkan undang-undang AS atas tuduhan "narkoterorisme". Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara.

Sejak saat itu, AS mengendalikan industri minyak Venezuela secara ketat untuk mengalihkan aliran energinya dan melibatkan perusahaan-perusahaan AS dalam mengembangkan cadangan minyak guna membatasi pengaruh para pesaing.