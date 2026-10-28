Baru Kerja 3 Bulan di Malaysia, WNI Asal Banten Alami Pecah Kuping karena Disabet Rotan Majikan

JawaPos.com - Seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) berinisial SR, yang baru bekerja tiga bulan sebagai asisten rumah tangga dan menerima siksaan dari majikan di Malaysia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banten ini mengalami pemukulan, penyiraman air panas, sampai pecah kuping karena disabet dengan rotan.
Terkait kasus ini, Duta Besar RI untuk Malaysia Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo menyampaikan SR segera diselamatkan setelah ada laporan kepada KBRI Kuala Lumpur.
“Tanggal 16 Oktober 2026 seorang warga di Selangor menemukan seorang WNI yang ditelantarkan atau ditinggalkan di pinggir jalan, bahkan di tengah hutan waktu itu, dan mereka membawa korban ke pos polisi terdekat,” ujar Dubes Iman, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).
Atas laporan itu, polisi setempat lalu menghubungi bagian konsuler KBRI Kuala Lumpur, hingga kemudian tim KBRI KL segera menjemput korban dan berkoordinasi dengan pihak Polisi Diraja Malaysia (PDRM).
Polisi Malaysia kemudian menangkap para pelaku yang ditengarai merupakan sebuah keluarga berjumlah lima orang. Polisi juga menangkap seorang agen yang mengirim korban untuk bekerja di Malaysia.
“Pihak PDRM langsung bergerak. Pada tanggal 18 Oktober 2026, kelima pelaku sudah diamankan oleh Polisi Diraja Malaysia dan sudah masuk dalam tahanan. Berikut juga satu agen yang mengirim korban untuk bekerja di Malaysia,” terang Iman.
Korban pulih
Sementara itu korban SR dirawat di rumah sakit, di Malaysia. Dubes dan jajaran telah menjenguk korban pada Selasa (27/10) dan mendapati kondisi korban sudah jauh lebih baik.
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Jawa Pos
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