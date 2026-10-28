Jepang Siapkan Pembelian 100.000 Ton Beras Lagi untuk Pulihkan Cadangan Nasional

JawaPos.com - Pemerintah Jepang mempertimbangkan membeli kembali tambahan 100.000 ton beras untuk mengisi cadangan nasional yang terkuras akibat pelepasan stok darurat pada 2025. Rencana ini menyusul pembelian kembali sebanyak 210.000 ton beras pada September lalu.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (28/10), sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan bahwa pembelian tambahan masih dalam tahap pertimbangan Kementerian Pertanian Jepang.

Waktu pelaksanaannya akan bergantung pada kondisi pasokan dan permintaan, termasuk data panen hingga akhir Oktober yang dijadwalkan dirilis bulan depan.

Pembelian kembali pada September menjadi langkah pertama sejak sistem penyimpanan cadangan beras pemerintah saat ini dimulai pada tahun fiskal 2011.

Sebelumnya, pemerintah melepas total 590.000 ton beras dari cadangan darurat sepanjang 2025 untuk mengatasi kelangkaan yang mulai terjadi sekitar musim panas 2024.

Pelepasan tersebut membuat stok beras darurat pemerintah tersisa sekitar 320.000 ton. Jumlah itu jauh di bawah tingkat cadangan yang dianggap ideal, yakni sekitar 1 juta ton.

Meski demikian, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang menilai pembelian tambahan tidak akan menekan pasar beras domestik. Persediaan beras tercatat mencapai 1,5 juta ton pada akhir Agustus, rekor tertinggi untuk periode tersebut.

Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan menetapkan target panen beras konsumsi pada 2027 sebesar 6,93 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan proyeksi panen 2026 yang mencapai 7,4 juta ton.