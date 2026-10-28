Siapakah Alvin Tedjo? Pria Keturunan Indonesia Menangkan Pemilu Wali Kota Mississauga

JawaPos.com - Alvin Tedjo, pria keturunan Indonesia yang tumbuh di Kanada, berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Mississauga, Ontario, pada Senin (26/10).

Politikus yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan kota itu mengalahkan petahana Carolyn Parrish dan mantan wali kota Bonnie Crombie dalam persaingan politik yang ketat.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Tedjo.

Sebelum terpilih sebagai wali kota, dia baru menjabat satu periode sebagai anggota Dewan Kota Mississauga. Dia juga pernah gagal dalam pemilihan wali kota pada 2024.

Lantas, siapakah Alvin Tedjo, pria keturunan Indonesia yang kini dipercaya memimpin salah satu kota terbesar di Kanada tersebut?

Tumbuh di Mississauga Sejak Usia Empat Tahun Alvin Tedjo merupakan putra dari orang tua yang bermigrasi dari Indonesia ke Kanada. Keluarganya menetap di Mississauga ketika dia berusia empat tahun.

Baca Juga:Mojtaba Khamenei Berangsur Pulih dari Cedera akibat Serangan AS yang Tewaskan Sang Ayah

Sejak saat itu, Tedjo tumbuh dan menempuh pendidikan di Kanada hingga akhirnya meniti karier di pemerintahan dan politik.

Kedekatannya dengan pemerintahan kota bahkan telah terbentuk sejak kecil. Tedjo tumbuh di rumah yang menghadap ke arah Balai Kota Mississauga.