Siapakah Alvin Tedjo? Pria Keturunan Indonesia Menangkan Pemilu Wali Kota Mississauga

Alvin Tedjo merayakannya bersama para pendukung pada malam pemilihan setelah terpilih sebagai walikota Mississauga. (Mitchell Fox/Metroland)
JawaPos.com - Alvin Tedjo, pria keturunan Indonesia yang tumbuh di Kanada, berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Mississauga, Ontario, pada Senin (26/10).
Politikus yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan kota itu mengalahkan petahana Carolyn Parrish dan mantan wali kota Bonnie Crombie dalam persaingan politik yang ketat.
Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Tedjo.
Sebelum terpilih sebagai wali kota, dia baru menjabat satu periode sebagai anggota Dewan Kota Mississauga. Dia juga pernah gagal dalam pemilihan wali kota pada 2024.
Lantas, siapakah Alvin Tedjo, pria keturunan Indonesia yang kini dipercaya memimpin salah satu kota terbesar di Kanada tersebut?
Alvin Tedjo merupakan putra dari orang tua yang bermigrasi dari Indonesia ke Kanada. Keluarganya menetap di Mississauga ketika dia berusia empat tahun.
Sejak saat itu, Tedjo tumbuh dan menempuh pendidikan di Kanada hingga akhirnya meniti karier di pemerintahan dan politik.
Kedekatannya dengan pemerintahan kota bahkan telah terbentuk sejak kecil. Tedjo tumbuh di rumah yang menghadap ke arah Balai Kota Mississauga.
Kini, tempat yang dahulu menjadi bagian dari pemandangan sehari-harinya itu menjadi pusat pemerintahan yang akan dia pimpin.
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