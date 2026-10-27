Soroti Karhutla, Anggota DPR Malaysia Minta Perbankan Hentikan Biayai Proyek yang Rusak Lingkungan

Kabupaten Tabalong tertutup asap karhutla pada Sabtu (24/10/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota DPR Malaysia Kembali menyoroti permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Setelah sebelumnya Kalam Salan viral mengkritik pemerintah Indonesia dengan bahasa Jawa, kali ini anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyoroti peran perbankan dalam pembiayaan perusahaan yang terlibat kondisi tersebut.

Pernyataan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dinilai menjadi momentum untuk memperluas perhatian publik terhadap tanggung jawab lembaga keuangan.

Koalisi Bersihkan Bankmu (BBMU), mendorong agar perbankan dapat menjadikan bencana karhutla sebagai peringatan untuk menghentikan pembiayaan proyek yang merusak lingkungan dan memperparah krisis iklim.

BBMU menilai, bencana karhutla menjadi bukti bahwa dampak kerusakan lingkungan dan krisis iklim tidak mengenal batas negara. Karena itu, tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tidak hanya berada di tangan perusahaan pelaku, tetapi juga pihak yang mendukung aktivitas mereka melalui pembiayaan.

Outreach and Advocacy Associate CERAH, Anastasia Kriestella, mengatakan bank-bank yang beroperasi di Indonesia perlu meninjau ulang penyaluran kredit kepada proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan.

“Selama ini publik melihat proyek-proyek ekstraktif seperti pembukaan hutan dan lahan serta PLTU batu bara, seolah sebagai rencana bisnis perusahaan semata,” ujar Anastasia dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/10).

Anastasia mengatakan aktivitas tersebut juga mendapat dukungan pendanaan dari perbankan. Imbal hasil yang diperoleh bank dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang harus ditanggung masyarakat.

“Padahal di balik itu, mereka mendapat pinjaman dari bank dengan imbal hasil yang kami rasa tidak mempertimbangkan beban eksternalitas yang ditanggung masyarakat. Dengan bencana iklim yang terjadi belakangan ini, pendekatan business as usual tidak boleh lagi diterapkan,” tegasnya.

BBMU menilai, pembukaan hutan dan lahan hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dapat terus berkembang ketika perusahaan memperoleh dukungan pendanaan dari bank tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.

Karhutla juga memperburuk krisis iklim. Kenaikan suhu dan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, penggunaan batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca yang turut memperparah pemanasan global.

Atas kondisi tersebut, Market Forces mengingatkan bank-bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura agar mengakhiri pendanaan PLTU batu bara untuk kebutuhan industri (captive). Pembangkit tersebut digunakan untuk memasok listrik bagi kegiatan industri, termasuk produksi logam seperti aluminium dan nikel.

Finance Campaigner Market Forces, Ginanjar Ariyasuta, mengatakan perbankan perlu menghentikan pembiayaan proyek-proyek ekstraktif yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Bank harus mengakhiri pembiayaan mereka untuk proyek-proyek ekstraktif termasuk PLTU yang jadi penyebab polusi yang mematikan,” ujarnya.