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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Belanda Bakal Pangkas 25.000 Pekerjaan Penuh Waktu, AI jadi Andalan Efisiensi Birokrasi

Ilustrasi Artificial Intelligence. (Freepik)

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai mendorong perubahan besar di dunia kerja. Dampaknya, pemerintah Belanda berencana memangkas 25.000 pekerjaan penuh waktu dalam beberapa tahun ke depan, sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Dalam rencana tersebut, pemerintah Belanda juga akan mengandalkan teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas kerja. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penghematan anggaran yang ditargetkan mencapai 900 juta euro atau sekitar USD 1 miliar pada 2027.

Nilai penghematan itu diproyeksikan meningkat menjadi EUR 3,5 miliar atau sekitar USD 3,9 miliar pada 2035. Meski demikian, tidak seluruh lembaga pemerintah akan terdampak kebijakan tersebut. Sektor kepolisian dan pertahanan dipastikan dikecualikan dari rencana pemangkasan.

Hingga kini, pemerintah Belanda belum merinci bagaimana AI akan diterapkan untuk membantu mengurangi biaya operasional. Namun, kabinet berencana menyusun target dan rencana penghematan melalui pemanfaatan AI pada kuartal pertama 2027.

Seperti dilansir dari Engadget, Sekretaris Negara Belanda, Eric van der Burg, dalam suratnya kepada parlemen menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan pemerintahan lebih sederhana, cerdas, dan ramping.

Rencana pemanfaatan AI untuk efisiensi ini sebenarnya telah dipertimbangkan sejak awal tahun. Sejumlah inisiatif terkait AI juga telah berjalan di berbagai sektor pemerintahan Belanda.

Van der Burg sendiri ingin memperluas penerapan AI di lingkungan pemerintahan. Namun, sejauh mana teknologi tersebut akan berkontribusi terhadap penghematan anggaran dan perubahan jumlah tenaga kerja masih belum dijelaskan secara terperinci.

Editor: Kuswandi
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