Usai Kalah Pemilu Presiden Brasil, Senator Bolsonaro Terseret Dugaan Pencucian Uang

Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro. (Evaristo Sá/AFP)

JawaPos.com - Kepolisian Federal Brasil menyelidiki Flavio Bolsonaro atas dugaan keterlibatannya bersama pengacara Willer Tomaz dalam sebuah skema pencucian uang. Politisi sayap kanan sekaligus senator ini, menghadapi penyelidikan perkara TPPU tersebut usai kalah dalam pemilihan presiden.

Dalam rangka penyelidikan perkara ini, Pengadilan Brasil Bolsonaro menyerahkan semua paspornya, termasuk paspor diplomatik.

Dilansir dari Antara, Selasa (27/10), terkait perkara ini, perhatian penyidik tertuju kepada Tomaz setelah mendapati bukti dirinya mengendalikan perusahaan taruhan Rede Loto, yang mendapat izin operasional dari pemerintah negara bagian Rio de Janeiro pada Mei 2023.

Dengan persetujuan pengadilan, penyidik kemudian memeriksa pesan elektronik, surat elektronik, dan data lainnya dari telepon si pengacara.

Analisis yang dilakukan terhadap material tersebut menunjukkan adanya hubungan finansial antara Tomaz dan Bolsonaro, termasuk sekurangnya lima perjalanan ke luar negeri yang dilakukan keduanya pada semester pertama 2025.

Bolsonaro menolak keras dugaan tersebut dan menyebutnya sebagai "berita palsu".