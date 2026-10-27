Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.00 WIB

700 Ribu Anak di Gaza Tak dapat Pendidikan Layak karena Sekolah Hancur Dibombardir Israel

Serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan 910 warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. (Antara/Anadolu Agency/pri.) - Image

Serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan 910 warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. (Antara/Anadolu Agency/pri.)

JawaPos.com - Sekitar 700.000 anak usia sekolah di Jalur Gaza tidak mendapat fasilitas pendidikan yang layak akibat hancurnya sekolah-sekolah. Ihwal hal ini dikatakan Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

"Sejak 2023, sistem pendidikan di Gaza hancur, sehingga menyebabkan sekitar 700.000 anak usia sekolah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan layak, karena sekolah-sekolah di sana rusak atau hancur," kata Nebenzia di hadapan Dewan Keamanan PBB, dilansir dari Antara, Selasa (27/10).

Atas fakta ini, Nebenzia mengatakan akses pendidikan di wilayah-wilayah dilanda krisis merupakan masalah yang sangat memprihatinkan.

Sebab, meskipun gencatan senjata telah berlaku di Jalur Gaza sejak Oktober 2025, militer Israel terus melancarkan serangan terhadap wilayah Palestina, dengan alasan target mereka adalah fasilitas milik Hamas dan anggota gerakan kelompok perjuangan Palestina itu.

Menurut penilaian PBB, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih sangat buruk, ditandai dengan kehancuran meluas, gangguan pada fasilitas medis, serta tantangan berkelanjutan dalam penyediaan makanan dan kebutuhan pokok bagi penduduk setempat.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
1.000 Hari Perang Gaza, Lebih dari 21.000 Anak Tewas dan 800.000 Terusir dari Rumah - Image
Internasional

1.000 Hari Perang Gaza, Lebih dari 21.000 Anak Tewas dan 800.000 Terusir dari Rumah

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.08 WIB

PBB Pangkas Bantuan Pangan ke Gaza, 500 Ribu Warga Palestina Terancam Kelaparan - Image
Internasional

PBB Pangkas Bantuan Pangan ke Gaza, 500 Ribu Warga Palestina Terancam Kelaparan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Soroti Persoalan Global, 700 Delegasi dari 25 Negara Ikut dalam Forum Simulasi PBB - Image
Pendidikan

Soroti Persoalan Global, 700 Delegasi dari 25 Negara Ikut dalam Forum Simulasi PBB

Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore