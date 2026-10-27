700 Ribu Anak di Gaza Tak dapat Pendidikan Layak karena Sekolah Hancur Dibombardir Israel

JawaPos.com - Sekitar 700.000 anak usia sekolah di Jalur Gaza tidak mendapat fasilitas pendidikan yang layak akibat hancurnya sekolah-sekolah. Ihwal hal ini dikatakan Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

"Sejak 2023, sistem pendidikan di Gaza hancur, sehingga menyebabkan sekitar 700.000 anak usia sekolah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan layak, karena sekolah-sekolah di sana rusak atau hancur," kata Nebenzia di hadapan Dewan Keamanan PBB, dilansir dari Antara, Selasa (27/10).

Atas fakta ini, Nebenzia mengatakan akses pendidikan di wilayah-wilayah dilanda krisis merupakan masalah yang sangat memprihatinkan.

Sebab, meskipun gencatan senjata telah berlaku di Jalur Gaza sejak Oktober 2025, militer Israel terus melancarkan serangan terhadap wilayah Palestina, dengan alasan target mereka adalah fasilitas milik Hamas dan anggota gerakan kelompok perjuangan Palestina itu.