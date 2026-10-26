Musk Galang Utang Rp723,6 Triliun, Ramalkan Penyedia Komputasi AI Berguguran

JawaPos.com — Elon Musk menyatakan SpaceX telah menghimpun pendanaan utang USD 40 miliar atau sekitar Rp723,6 triliun, dengan kurs Rp18.090 per dolar AS, untuk membeli cip kecerdasan buatan (AI). Pada saat yang sama, Musk memperkirakan banyak perusahaan penyedia komputasi AI akan tumbang karena semakin sulit memperoleh pinjaman. Perbedaan kondisi ini menyoroti persaingan modal yang kian ketat di tengah ekspansi infrastruktur AI.

Dilansir dari Reuters, Senin (26/10/2026), Musk mengaitkan keberhasilan pendanaan SpaceX dengan status kredit perusahaan yang layak investasi (investment grade) serta pendapatan dari layanan internet satelit Starlink dan peluncuran roket. Meski Musk menyebut pendanaan itu telah dituntaskan, belum jelas apakah seluruh ketentuan transaksi, termasuk harga utang, sudah disepakati para investor.

Dalam unggahan di platform X, Musk menjelaskan, “Utang ini terutama merupakan fasilitas yang dapat ditarik sesuai kebutuhan untuk pembelian GPU yang akan tiba pada kuartal I dan II. Ini bukan faktor utama pada kuartal ini.” GPU atau cip pemroses grafis digunakan untuk menjalankan komputasi AI. Cip yang dibiayai melalui fasilitas utang tersebut dijadwalkan tiba pada kuartal I dan II 2027.

Kebutuhan itu menambah besarnya belanja yang harus disiapkan SpaceX. Direktur Keuangan Bret Johnsen memperkirakan belanja modal perusahaan mencapai USD 35 miliar hingga USD 40 miliar pada kuartal IV 2026, setara Rp633,15 triliun hingga Rp723,6 triliun. Reuters sebelumnya melaporkan SpaceX tengah berunding dengan bank dan pengelola aset untuk memperoleh USD 40 miliar guna membeli cip AI Nvidia.

Musk menilai perusahaan yang hanya mengandalkan bisnis pusat data AI kini semakin sulit memperoleh pembiayaan. “Pasar utang hampir sepenuhnya menutup akses pendanaan bagi perusahaan yang tidak memiliki pendapatan substansial di luar pusat data AI,” tulisnya. Perusahaan dengan sumber pemasukan terbatas menghadapi risiko lebih besar ketika kreditur memperketat penyaluran pinjaman.

Perusahaan yang menjadi perhatian Musk antara lain penyedia neocloud, yakni layanan komputasi awan yang berfokus pada kebutuhan AI. Nebius dan CoreWeave, misalnya, menyediakan kapasitas komputasi bagi pelanggan teknologi yang membutuhkan cip dan infrastruktur untuk menjalankan AI. Berbeda dari penyedia layanan cloud raksasa yang melayani beragam sektor, perusahaan neocloud lebih terkonsentrasi pada kebutuhan komputasi AI.

Musk memperkirakan sektor tersebut akan mengalami konsolidasi besar-besaran dan banyak perusahaan gagal bertahan. Dia juga menegaskan SpaceX tidak akan membeli perusahaan neocloud karena menganggap langkah itu “sia-sia”. Reuters melaporkan investor mulai bertaruh melawan saham perusahaan neocloud dan pusat data di Amerika Serikat setelah kekhawatiran atas ekspansi berbasis utang memicu aksi jual.

Di sisi lain, pendapatan SpaceX menunjukkan pertumbuhan pesat bisnis AI. Pendapatan perusahaan naik 161 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi USD 14,58 miliar pada kuartal III yang berakhir 30 September. Pendapatan AI melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi USD 7,56 miliar. Meski demikian, Starlink dan bisnis peluncuran roket tetap menjadi bagian penting dari usaha SpaceX.

Musk juga mendorong integrasi bisnis dan pengembangan cip secara mandiri. Terafab, usaha patungan SpaceX dan Tesla di Austin, ditargetkan menghasilkan cip uji coba pertama pada Mei atau Juni 2027, lalu mencapai produksi massal pada kuartal III 2028. Dalam konferensi dengan investor pekan sebelumnya, Musk menyebut penggabungan SpaceX dan Tesla sebagai “ide yang bagus” karena bisnis keduanya semakin berkaitan.