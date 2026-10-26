Peter Thiel Sebut Apple Tak Lagi Berinovasi Sejak Steve Jobs Meninggal

JawaPos.com — Investor teknologi sekaligus salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel, menilai Apple tidak menghasilkan terobosan baru sejak pendirinya, Steve Jobs, meninggal akibat kanker pada 2011. Dia menganggap inovasi besar Apple telah mencapai puncaknya melalui iPhone, sementara perkembangan perusahaan setelahnya lebih berfokus pada pengembangan produk, perluasan bisnis, dan penguatan merek.

Dilansir dari Business Insider, Senin (26/10/2026), Thiel menyampaikan kritik tersebut dalam wawancara bersama penulis Walter Isaacson untuk siniar The Builders, yang dirilis pada Kamis (22/10). Penilaiannya mencerminkan keraguan terhadap kemampuan Apple menciptakan inovasi yang menyamai dampak iPhone sejak pertama kali diperkenalkan pada 2007.

Dalam wawancara itu, Thiel mengatakan, “Menurut pandangan saya, Apple tidak melakukan sesuatu yang baru setelah Jobs.” Dia menilai iPhone merupakan penemuan besar yang mengubah industri telepon seluler, tetapi ruang untuk inovasi lanjutan setelahnya semakin terbatas. “Pada akhirnya, telepon seluler memang merupakan penemuan raksasa. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan setelah itu,” ujarnya. “Setelahnya, yang dilakukan hanyalah memperbesar skala bisnis, memperkuat merek, dan mengembangkan produk selama sekitar 15 tahun.”

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih luas tentang arah perusahaan teknologi setelah kehilangan pendiri yang membentuk visi produknya. Jobs memperkenalkan iPhone pertama pada 2007 di San Francisco, menggabungkan telepon, pemutar musik, dan perangkat komunikasi internet dalam satu produk. Hampir dua dekade kemudian, Apple meluncurkan generasi ke-18 iPhone dengan desain layar lipat. Meski menawarkan perubahan bentuk, perkembangan itu belum cukup untuk meyakinkan Thiel bahwa Apple telah menemukan terobosan setara dengan iPhone pertama.

Kritik Thiel juga berkaitan dengan perbedaan gaya kepemimpinan Jobs dan Cook. Jobs dikenal mendorong produk yang mengubah kebiasaan konsumen, sedangkan Cook mengelola perusahaan dengan penekanan pada efisiensi operasional. Thiel bahkan menyebut Cook sebagai sosok yang berlawanan dengan Jobs, dengan karakter yang minim karisma tetapi piawai menjalankan perusahaan secara efisien.

Dalam pandangannya, pendekatan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham, tetapi belum tentu menghasilkan dampak sosial sebesar kepemimpinan yang berani menciptakan sesuatu yang baru.

Meski mengkritik inovasi Apple, Thiel tidak sepenuhnya meremehkan perusahaan tersebut. Dia menyebut Apple sebagai “perusahaan yang mapan dan dikelola dengan baik” (pure, well-run value stock). Namun, menurutnya, kekuatan bisnis Apple tidak menghapus persoalan utama yang dia soroti, yakni hilangnya visi inovasi yang dahulu melekat pada Steve Jobs.

Dia juga membandingkan kontribusi para pemimpin teknologi terhadap masyarakat. “Saya tetap berpendapat bahwa Elon Musk atau Steve Jobs, dalam satu dan lain hal, jauh lebih baik bagi masyarakat dibandingkan Tim Cook,” kata Thiel. Pernyataan itu mempertegas pandangannya bahwa kepemimpinan dengan visi kuat, meski berisiko, dapat menghasilkan perubahan lebih besar daripada manajemen yang terutama berorientasi pada efisiensi.

Persoalan inovasi semakin relevan ketika Apple menghadapi persaingan kecerdasan buatan (AI). Asisten suara Siri dinilai tertinggal dari layanan pesaing, termasuk ChatGPT dari OpenAI dan produk Anthropic. Sementara perusahaan teknologi lain berlomba mengembangkan AI generatif, Apple menghadapi tantangan untuk menunjukkan bahwa ekosistem produknya masih mampu menjadi sumber terobosan, bukan hanya mempertahankan loyalitas pengguna.