Bahas Keamanan Kawasan di Timur Tengah, Pejabat Turki, Saudi, Pakistan akan Temui Petinggi Iran

JawaPos.com - Situasi di kawasan Timur-Tengah masih belum stabil. Untuk membahas keamanan di kawasan tersebut, sejumlah pejabat senior Turki, Arab Saudi, dan Pakistan akan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran.

Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Bagheri mengatakan, pejabat senior Saudi, Pakistan, dan Turki, yang tergabung dalam Aliansi Mekah, akan mengunjungi Teheran.

Bagheri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kerangka keamanan regional di Asia Barat.

Pertemuan itu akan dihadiri Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, serta seorang pejabat senior Turki.

Sumber keamanan Turki mengatakan kepada Anadolu bahwa Kepala Organisasi Intelijen Nasional Turki Ibrahim Kalin akan menghadiri pertemuan tersebut.

Bagheri mengatakan para pejabat yang berkunjung akan bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei untuk membahas isu-isu keamanan regional.

Dia menambahkan bahwa Iran menentang intervensi dan pengaruh kekuatan eksternal di kawasan tersebut.

Bagheri tidak menyebutkan tanggal pertemuan. Namun, media Iran melaporkan pertemuan tersebut akan berlangsung pada Senin.