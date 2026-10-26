Kalahkan Putra Bolsonaro, Lula Da Silva Menang Lagi Pemilu Brasil dan Raih Masa Jabatan Keempat

JawaPos.com - Luiz Inacio Lula da Silva kembali mencetak sejarah dalam pemilihan presiden Brasil setelah mengalahkan kandidat sayap kanan Flavio Bolsonaro dalam putaran kedua pemilu, Minggu (26/10). Lula meraih 51,75 persen suara, sedangkan rivalnya memperoleh 48,25 persen, berdasarkan hampir 99 persen suara yang telah dihitung.

Kemenangan tersebut menjadi kebangkitan politik dramatis bagi Lula yang sebelumnya kalah tipis pada putaran pertama pemilu awal Oktober. Hasil itu sekaligus mengantarkannya menuju masa jabatan keempat sebagai presiden Brasil, sebuah pencapaian bersejarah sejak negara tersebut kembali ke pemerintahan demokratis pada dekade 1980-an.

Lula, yang berusia 80 tahun dan akan merayakan ulang tahun ke-81 pada Selasa esok, berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 2,2 juta suara. Pada putaran kedua, ia justru unggul sekitar 4,3 juta suara dari Flávio Bolsonaro, rivalnya yang berusia 45 tahun.

Hasil tersebut juga mematahkan pola pemilu Brasil sejak pemulihan demokrasi. Belum pernah sebelumnya kandidat yang menempati posisi kedua pada putaran pertama berhasil memenangi putaran kedua.

Kemenangan Lula disambut perayaan para pendukungnya di sejumlah kota, terutama Sao Paulo, tempat sang presiden mengikuti penghitungan suara. Ribuan pendukung mengibarkan bendera merah dan merayakan hasil pemilu yang memastikan kemenangan kandidat dari kubu kiri tersebut.

Kemenangan Lula dipandang para pendukungnya sebagai penolakan terhadap politik sayap kanan ekstrem yang selama ini menjadi kekuatan utama keluarga Bolsonaro.

Reginaldo Lopes, salah satu sekutu penting Lula, menyebut hasil pemilu tersebut sebagai pesan Brasil kepada dunia mengenai arah politik dan demokrasi negara itu.

“Saya merasa luar biasa ... Ini adalah Brasil yang memberi tahu dunia bahwa sayap kanan ekstrem adalah fasis, bahwa sayap kanan ekstrem menentang orang kulit hitam, menentang orang miskin, menentang negara, menentang kaum gay,” kata Lopes kepada The Guardian.