Dewan Kerja Sama Teluk Kutuk Serangan Houthi karena melanggar kesucian Mekkah

Houthi klaim lancarkan serangan drone dan rudal ke pangkalan militer Arab Saudi (The Guardian)
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi, mengutuk serangan kelompok Houthi yang menargetkan beberapa wilayah di Arab Saudi, seperti Mekkah, Jeddah, Taif, dan Rabigh.
Menurut Albudawi, dalam serangan di mana dua rudal balistik Houthi dapat dicegat dan serpihannya jatuh di Wadi Al-Mughammas di Mekkah, mencerminkan ketidakpedulian terhadap nyawa dan keselamatan warga sipil, serta merupakan eskalasi tindakan kriminal yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.
Dia juga menegaskan bahwa tindakan yang membahayakan Kota Suci Mekkah semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap kesucian situs suci serta provokasi yang melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.
Albudaiwi menambahkan serangan semacam itu tidak dapat dibenarkan maupun ditoleransi dengan alasan apa pun.
Keamanan Arab Saudi merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan seluruh negara anggota GCC, katanya.
Pihaknya pun mendukung penuh segala langkah yang diambil Arab Saudi guna mempertahankan wilayah serta melindungi keselamatan seluruh penduduknya.
Dalam pernyataannya, Albudaiwi turut mengapresiasi kesiapsiagaan dan keandalan pasukan pertahanan udara Arab Saudi yang dapat mencegat dan mengatasi serangan rudal itu.
Dia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas dan langkah konkret guna menghentikan aksi kelompok Houthi.
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